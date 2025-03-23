CHP'li Ağbaba: İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Adayımızdır

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak, "Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke daha sürüldü. Ekrem İmamoğlu bugünden itibaren partimizin Cumhurbaşkanı adayı olacak, Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialı Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke daha sürüldü. 16 milyon İstanbullunun oyuyla seçilen, Ekrem İmamoğlu hukuk ayaklar altına alınarak Saray talimatıyla tutuklandı. Ekrem İmamoğlu halkın iradesidir. Halk iradesine darbe vurulmasını kabul etmiyoruz. Ekrem İmamoğlu bugünden itibaren partimizin Cumhurbaşkanı adayı olacak, Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugünleri dayanışmayla aşacağız. Bir adım geri atmayacağız."