CHP'li Akay'dan Bakan Şimşek'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Akay'dan Bakan Şimşek'e Tepki

Cevdet Akay, Hazine Bakanı Şimşek'in lüks konaklamalarına eleştiride bulundu ve iddialarını savundu.

10.11.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Akay, "Tasarruf garibana, şatafat kamuya düşüyor. Garibanın hakkı lüks otellerde yenmeye devam ediliyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Ziraat Bankası'nın Antalya'da bir otelde, 150 milyon liralık 3 bin kişilik organizasyon düzenlediğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de geceliği 5 bin dolar villa tipi odada kalacağına dair iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, "İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" açıklaması yapmıştı.

Bunun üzerine Akay yaptığı açıklamada iddialarının arkasında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın panikle ve özensiz açıklamasına şimdilik kısa cevap; Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyelerinden de teyit ettiğimiz bilgiye göre, hem toplantıya katılacak hem de konaklayacaktınız. Yapılan dar kadro üst yönetim toplantısında da hem otel personeli hem banka üst yönetimine gerekli özen ve eksiksiz katılımın talimatı verildi.

Uyarımı dikkate alıp katılmamanız memnuniyet verici, ancak bizzat hazırladığınız ve kamuoyuna deklare ettiğiniz tasarruf tedbirleri kapsamında, şehir dışı organizasyonlar yasaklanmışken; izin verdiğiniz uyarımız üzerine de katılmaktan vazgeçtiğiniz ve diğer kamu bankalarının da ultra lüks organizasyonlarının iptaline ilişkin tavır ve tasarrufunuzun olmamasından bir kez daha anlaşılıyor ki tasarruf garibana, şatafat kamuya düşüyor. Garibanın hakkı lüks otellerde yenmeye devam ediliyor.

Ne acıdır ki genelgeyi çıkaranlar genelgeyi bizzat kendileri deliyor, bir de bu durumu algı operasyonu diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Bu organizasyon gerçektir ve halen iptal edilmemiştir. Tekrar söylüyorum yanlıştan dönün. Ayrıca bahsedilen G20 zirvesi tarihi 18-19 Kasım'dır. Ziraat Bankası organizasyonun kapanışı ise 17 Kasım'dır. Gerçek algı operasyonu tam da budur. Bu sorularımı ve daha fazlasını 15 Kasım Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlık bütçenizde şahsınıza sormaya devam edeceğim. Cuma günü görüşmek dileğiyle."

Kaynak: ANKA

Ziraat Bankası, Milletvekili, Cevdet Akay, Politika, Karabük, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akay'dan Bakan Şimşek'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 00:13:28. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Akay'dan Bakan Şimşek'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.