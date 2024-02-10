CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Mersin'de protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Mersin'de protesto edildi

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de yaptığı konuşma sırasında bazı partililer tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, Başarır'a 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin, yazıklar olsun sana' şeklinde tepki gösterirken, Başarır ise protestoculara 'O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan' şeklinde karşılık verdi.

10.02.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada, bazı partililer tarafından protesto edildi. Vatandaşlar 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin, yazıklar olsun sana' diye bağırırken, Başarır ise O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Mezitli ilçe başkanlığı önünde gerçekleştirdiği açık hava toplantısı sırasında bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, Başarır'ın otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada 'Faizci', 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin', 'Yazıklar olsun sana', 'Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı', 'Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın' diye bağırdı. Protesto üzerine kısa süreli gerginlik yaşanırken, Başarır ise kendisini protesto eden partililere yönelik O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan dedi. (DHA)

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Mersin\'de protesto edildi
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Mersin'de protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Mersin'de protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement