CHP'li Bulut: Türkiye'nin itibarı darbe girişimiyle ağır yara aldı

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandıktan sonra, "Sadece bu darbe girişiminin yapıldığı 3 günde borsadaki düşüş oranı yüzde 16'lara gelmiş durumda, TL'deki değer kaybını günlük hareketlilikten hesaplayamaz durumdayız. Sonuçta Türkiye'nin itibarı bu darbe girişimiyle en aşağılara indirilmiş, demokrasimiz dip yapmış durumda. Buradaki mesele tamamiyle iktidarın, iktidarını beyhude devam ettirme çabasıdır. Kaybedenler, ülkeye kaybettirerek gidiyor" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, oy kullandıktan sonra bir açıklama yaptı.

Parti genel merkezine tedbir amaçlı sandık koyulduğunu ve burada da oy verme işlemine devam edildiğini belirten Bulut, şunları söyledi:

"Sandıklarımız şeffaf, içerisinde kullanılan oy oranları da belli. Türkiye'nin dört bir yanından videolar, fotoğraflar geliyor. Oy kullanılan her yer dolu bir halde. İnsanlar sırada, demokrasiye sahip çıkmak adına bugün yaşanan hukuksuzluklara isyan etmek, bunlara karşı tepkileri dile getirmek adına sandıkta. Demokrasi direncini güçlendirmek istiyoruz. Bu mesele sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değil, sadece cumhurbaşkanlığı seçimi meselesi değil, Cumhuriyet Halk Partisi meselesi hiç değil. Bu mesele, Türkiye'yi sevenlerin, Türkiye'nin gidişatına endişe duyanların, çocuğunun bu ülkede yaşamasını isteyenlerin hukuki açıdan kendini güvende hisstetmek isteyenlerin, ekonomik açıdan bu yoksulluğun çıkmazından kurtulmak isteyenlerin buluştuğu yer."

"Yoksullaştık"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından borsadaki hareketliliğe ve TL'deki değer kaybına değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Sadece bu darbe girişiminin yapıldığı 3 günde borsadaki düşüş oranı yüzde 16'lara gelmiş durumda, TL'deki değer kaybını günlük hareketlilikten hesaplayamaz durumdayız. Ama sonuçta yoksullaştık. Sonuçta Türkiye'nin itibarı bu darbe girişimiyle en aşağılara indirilmiş, demokrasimiz dip yapmış durumda. Buradaki mesele tamamiyle iktidarın, iktidarını beyhude devam ettirme çabasıdır. Kaybedenler, ülkeye kaybettirerek gidiyor.

"Tarih sizi iyi anmayacak"

Bu işin sonu sandıktır elbette ancak sandığa kadar bu fenalıkları yapanlara bir kez de Genel Merkez'in önünden seslenmek istiyorum: Yapmayın, yazıktır. Bu ülke Balyozları, Ergenekonları gördü. O günün başbakanının 'benim savcı' dediği kişinin ülkeden nasıl kaçtığı, bugün nerede olduğu bile tespit edilemedi. Ben Zekeriya Öz'ün akrabasıyım diyen bir kişi bile yok. Ama o gün mağdur edilen aileler başı dik bir şekilde akrabalarını anıyor. Örneğin Yarbay Ali Tatar, o gün 'karanlığa ışık olmak istiyorum' dedi, intihar etti. Yine o gün o ahlaksızlar Ali Tatar'ın ardından 'mermiye kafa attı' diye ifade ettiler. Yine aynı şekilde Türkan Saylan. Pencereden el salladığı fotoğrafı herkesin hafızasında var. Türkan Saylan'ı o gün o itibar suikastına uğratanlar, hapse atmaya çalışanlar, bugün çukurda anılıyor. Ama Türkan Saylan gönüllerde anılıyor. O nedenle bugün bu ülkeye fenalık yapanlara, tekrar seslenmek istiyorum: Tarih sizi iyi anmayacak, mağdurları iyi anacak. Bu ülkeye bu fenalıkalrı yapmayın. Bugün bu dayanışma sandığında oy kullananlar, üyeler, buna yapılan itirazı gösteriyor. Biz sokalarda hakkımızı aramak istemiyoruz. Buradan çıkan sonucu bu iktidar görsün istiyoruz. Bu bir demokrasi direncidir, bu ülkeye olan sevgidir, kuruluş değerlerine olan bağlılıktır."