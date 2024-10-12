CHP'li Erhan Adem'den Hayvan Katliamına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gebze Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı önünde ölü bulunan köpek ve kedilerle ilgili; "Kocaeli Gebze'de 43 masum hayvanın öldürülmesi, sınırsız yetkilerin kötüye kullanılmasının en acı örneğidir. Sokak hayvanlarını barınaklara kapatıp, muğlak yasal maddelerle diledikleri hayvanı öldürme yetkisi vermek, birilerine katliam aracı teslim etmekten başka bir şey değildir. Bu bir cinayettir ve hiçbir mazeretle meşrulaştırılamaz" dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gebze Belediyesi'ne bağlı Hayvan Barınağı önünde ölü bulunan köpek ve kedilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem, "Sokak hayvanlarını öldürmek, uyuşturucu bağımlılarının ya da suçluların işlediği cinayetlerden farksızdır. Ancak bu defa katliam, yasal bir zeminle ve kamu görevlilerinin eliyle yapılıyor. Hayvanlar öldürülüp çöplere atılırken toplumsal vicdanda derin yaralar açılıyor" dedi.

Söz konusu düzenlemenin belediyelere verdiği yetkilerin suistimal edilmesinin hayvanlar için felakete yol açtığını belirten Adem, şunları kaydetti:

"Kocaeli Gebze'de 43 masum hayvanın öldürülmesi, sınırsız yetkilerin kötüye kullanılmasının en acı örneğidir. Sokak hayvanlarını barınaklara kapatıp, muğlak yasal maddelerle diledikleri hayvanı öldürme yetkisi vermek, birilerine katliam aracı teslim etmekten başka bir şey değildir. Bu bir cinayettir ve hiçbir mazeretle meşrulaştırılamaz.

"Sokak hayvanlarına yapılan bu uygulama, sessiz bir cinayettir"

Barınaklara kapatılan 43 hayvanın anestezik ilaçlarla öldürülmesi, bu yasanın nasıl bir infaz aracına dönüştüğünün kanıtıdır. Sokak hayvanları, insanlarımızın hayatında önemli bir yere sahiptir. Onlar sadece sokaklarımızı paylaşan değil, bizim sessiz dostlarımızdır. Ancak bu yasa, onların yaşam hakkını yok sayarak kamuya sınırsız bir öldürme yetkisi veriyor. Bu yetki, vicdansızca kullanılıyor ve masum hayvanlar katlediliyor. Sokak hayvanlarına yapılan bu uygulama, sessiz bir cinayettir.

Hayvanları korumak adına çıkarılan bir yasa, bugün onların öldürülmesine kılıf haline gelmiş durumda. Bu şiddet, uyuşturucu bağımlıları ya da suçlular tarafından yapılan bir saldırıdan farksızdır. Tek farkı, bunun yasal bir çerçevede yapılmasıdır. Gebze'de yaşanan bu vahşet, maalesef ülkemizin her köşesinde tekrarlanıyor. Bu yasa, geri çekilene kadar mücadelemiz sürecek. Gebze'de yaşanan katliamın sorumlularının hesap vermesi için hukuki tüm yolların kullanacağız."