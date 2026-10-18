CHP'li İlgezdi, aile hekimliğinde zorunlu uzaktan muayeneyi TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
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CHP'li İlgezdi, aile hekimliğinde zorunlu uzaktan muayeneyi TBMM'ye taşıdı

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CHP\'li İlgezdi, aile hekimliğinde zorunlu uzaktan muayeneyi TBMM\'ye taşıdı
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CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, aile hekimliklerine zorunlu getirilmek istenen uzaktan muayene için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. İlgezdi, fiziki muayene olmadan konulacak teşhislerin can kaybına yol açabileceğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimliklerine zorunlu olarak getirilmek istenen "uzaktan muayene" randevusu uygulamasının hem hasta güvenliğini hem de hekimlerin mesleki güvencesini doğrudan tehdit ettiğini savunarak, "Sağlık Bakanlığı randevu krizini perdelemek uğruna teşhisi şansa bırakmakta, birinci basamağın asli görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini tasfiye etmektedir" açıklamasında bulundu.

Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimliklerine zorunlu olarak getirilmek istenen "uzaktan muayene" randevusu uygulamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, klinik tanı yöntemleri olmadan yürütülecek muayenelerin, ölümcül teşhis hatalarına yol açacağını, olası can kayıplarının sorumluluğunun ise hekimlere yüklenebileceğini belirten İlgezde, hekimliğin en temel klinik tanı araçlarının devre dışı bırakılamayacağını vurguladı.

Akkuş İlgezdi, "Elle muayene ve stetoskopla dinleme olmadan; kalp krizi, iç kanama veya akut batın patolojileri gibi hayati tabloları ekrandan tespit etmek tıbben imkansızdır. Aile hekimlerine zorunlu kota dayatarak uzaktan hasta baktırmak, yurttaşın can güvenliğini doğrudan tehlikeye atmaktır. Bakanlık, hekimleri çağrı merkezi operatörüne, hastaları ise müşteriye dönüştürmeye çalışıyor. Tıp bilimi ve insan hayatı istatistik süsleme çabalarına kurban edilemez" ifadelerini kullandı.

OLASI BİR CAN KAYBINDA SORUMLULUK KİME AİT OLACAK?

Uygulamanın aile hekimlerini ağır bir hukuki ve cezai tehdit altında bırakacağını belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ekran başında fiziki temas olmaksızın konulacak bir teşhiste yaşanacak gecikme, yanlış tedavi veya olası bir can kaybında faturanın kime kesileceği belirsizdir. Sağlık Bakanlığı zorunlu sistemi getirmekte ancak yaşanacak 'malpraktis' davalarında hekimi tamamen korumasız bırakmaktadır. Kimsenin hekimleri böylesi kontrolsüz bir hukuki riskle baş başa bırakmaya hakkı yoktur. Bu plansızlığın bedelini hem hekimlerimiz hem de hastalarımız ödeyecektir.

Akıllı telefonu, interneti veya dijital okuryazarlığı bulunmayan yaşlı, engelli ve dar gelirli yurttaşlarımız bu dijital barajlar nedeniyle birinci basamak sağlık hizmetinden tamamen koparılacaktır. Nitekim sağlık meslek örgütleri ve sendikalar 'Hekimlik ekrana sığmaz' diyerek bu tehlikeli dayatmaya karşı sesini yükseltmektedir. Bakanlık, meslek örgütlerinin ve tıp biliminin sesine kulak vermeli, hekimlik onurunu ve hasta güvenliğini zedeleyen bu zorunlu uygulamadan derhal vazgeçmelidir."

"PİLOT UYGULAMA YAPILDI MI? İNTERNET ERİŞİMİ BULUNMAYANLAR NE OLACAK?"

CHP'li Akkuş İlgezdi, Bakan Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle, şu soruları yöneltti:

"Kasım ayında başlatılması planlanan uygulama kapsamında, her bir aile hekimine sistem üzerinden günlük kaç adet zorunlu uzaktan muayene kontenjanı (kotası) tanımlanması öngörülmektedir? Bu kontenjan belirlenirken hekimin mevcut kayıtlı nüfusu ve günlük yüz yüze poliklinik yükü hangi kriterlere göre hesaplanmıştır?

Uygulama Türkiye genelinde devreye alınmadan önce herhangi bir il veya ilçede pilot olarak test edilmiş midir? Fiziki temas ve temel klinik muayene araçlarının uygulanamadığı uzaktan değerlendirmelerde meydana gelebilecek yanlış teşhis, hatalı ilaç kullanımı, gecikmiş müdahale veya can kayıplarında hukuki ve cezai sorumluluk hangi esaslara göre paylaştırılacaktır? Uzaktan muayene sırasında hastanın durumunun acil olduğunun veya fiziki muayene gerektiğinin anlaşılması halinde işletilecek sevk, acil ambulans yönlendirme ve takip protokolü nasıl planlanmıştır?

Akıllı telefon veya internet erişimi bulunmayan, dijital okuryazarlığı yetersiz yaşlı ve kronik hastaların birinci basamak sağlık hizmetinden kopmaması adına koruyucu bir mekanizma öngörülmüş müdür? Sağlık meslek örgütleri ve sendikaların birinci basamak sağlık hizmetinin niteliğine ve hekim bağımsızlığına aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı zorunlu uzaktan muayene uygulamasının gözden geçirilmesi veya durdurulması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA
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