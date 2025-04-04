CHP'li İlgezdi'den İktidara Faiz Eleştirisi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, halkın sırtına yüklenen faiz ödemelerinin, eğitim ve sağlığa ayrılan bütçeyi geride bıraktığını belirterek, "Nas var, nas var diyerek ekonomiyi uçuruma sürüklediler. Ekonominin tüm dengelerini bozan bu iktidar, faize karşı olduğunu söylerken, aslında en büyük faiz lobisi kendisi oldu" dedi.

CHP'li İlgezdi, 2025 yılının ilk iki ayında merkezi yönetim bütçesinden faize aktarılan rakamlara dikkati çekti. Ocak ve Şubat aylarında faize 302 milyar lira ödendiğini belirten İlgezdi, "Eğitime sadece 244 milyar lira, sağlığa ise 165 milyar lira ayrıldı. Yani, vatandaşın çocuklarının eğitimi ve sağlığı için harcanan paradan daha fazlası, faiz ödemelerine gitti. Hani nas vardı? Hani faiz haramdı? Madem faize karşıydınız, neden bu kadar büyük rakamları faiz lobilerine aktardınız?" diye sordu.

"Faizperest iktidar, halkı daha da yoksullaştırdı"

Devletin temel harcamalarındaki dengesizliğe işaret eden İlgezdi, "Merkezi bütçeden kamu hizmetlerine, personele, tarıma, SGK'ya ayrılan kaynaklar sürekli azalıyor ama faiz ödemeleri katlanarak artıyor. Halktan topladıkları vergileri eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil, bankalara ve faizcilere aktarıyorlar. İşte gerçek faiz lobisi budur" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarının halkı daha da yoksullaştırdığını belirten İlgezdi, "Nas ekonomisi diye başlayan süreç, faiz ekonomisine dönüştü. Krizin faturasını yine vatandaş öderken, faizden kazananlar servetlerini büyütmeye devam ediyor. Bu düzen sürdürülemez" diyerek hükümete tepki gösterdi.