CHP'li Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefon sorununu Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefon sorununu Meclis'e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefonların çekmemesi sorununu Meclis'e taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sorular yöneltti ve anayasal hakların ihlal edildiğini düşündüğünü belirtti.

03.07.2024 16:58
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın köylerinde internet ve mobil telefonların çekmemesi sorununu Meclis'e taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na; "Sivas'ın her bir ilçesi ve bağlı köylerinde ihtiyaç duyulan internet ve mobil telefon alt yapısının bugüne kadar iyileştirilmemiş olmasının gerekçeleri nelerdir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefonların çekmeme sorununu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Karasu, "21 yüzyılda vatandaşımızı mağdur etmeye utanmıyor musunuz" diyen Karasu, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına da soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren ve ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde konuştu. Konuşmasında Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefonların çekmemesi sorununu dile getiren Karasu, bu konuda özellikle muhtarlardan, vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin şikayetler aldıklarını vurguladı.

"Sivas'ın bin 233 köyünün yarıdan fazlasında ne internet var, ne telefon var" diyen Karasu, iktidara "21. yüzyılda vatandaşlarımızı bu şekilde mağdur etmeye utanmıyor musunuz" diye sordu. İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Evrensel Hizmet Fonu'nu da hatırlatan Karasu, Evrensel Hizmet Fonu kurduk! Bu fon ne iş yapıyor? Köylerde hala telefonlar çekmiyor" diye konuştu.

Karasu, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğulu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de Anayasa'nın haberleşme hürriyetine ilişkin maddesini hatırlattı. Karasu, "Bu çağda iletişimin olmaması aile ve komşuların birbirleri ile iletişim kuramamasının yanı sıra eğitimden ticarete, sağlıktan güvenlik sorunlarına kadar pek çok alanda hayatı olumsuz etkilemektedir" dedi.

Karasu Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

Sivas'ın her bir ilçesi ve bağlı köyleri ayrı ayrı gösterilmek üzere yaşanan sorunların giderilmesi ve özellikle kırsaldaki yerleşim yerlerindeki mobil haberleşme altyapısının iyileştirilmesine yönelik bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir?

Sivas'ın her bir ilçesi ve bağlı köylerinde ihtiyaç duyulan internet ve mobil telefon alt yapısının bugüne kadar iyileştirilmemiş olmasının gerekçeleri nelerdir?"

-Anayasanın amir hükmüne karşın, Sivas ve köylerinde yaşayan ve haberleşme hürriyetinden yoksun bırakılan vatandaşların anayasal haklarının ihlal edildiğini düşünüyor musunuz?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefon sorununu Meclis'e taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Karasu, Sivas'ın köylerindeki internet ve mobil telefon sorununu Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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