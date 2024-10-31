CHP'li Milletvekilleri Bütçe Görüşmelerine Katılmadı - Son Dakika
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CHP'li Milletvekilleri Bütçe Görüşmelerine Katılmadı

CHP'li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki olmak üzere TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katılmadılar ve İstanbul'a gittiler.

31.10.2024 11:14  Güncelleme: 12:06
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Haber: Eren Cesur

(TBMM) - CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün; TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçelerinin görüşmelerine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstermek için İstanbul'a gitmeleri nedeniyle katılmadı.

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. CHP'li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı.

CHP'li milletvekilleri, Ahmet Özer'un tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul'a gitti.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekilleri Bütçe Görüşmelerine Katılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekilleri Bütçe Görüşmelerine Katılmadı - Son Dakika
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