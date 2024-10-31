CHP'li Milletvekilleri Bütçe Görüşmelerine Katılmadı

Haber: Eren Cesur
(TBMM) - CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün; TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçelerinin görüşmelerine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstermek için İstanbul'a gitmeleri nedeniyle katılmadı.
TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. CHP'li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı.
CHP'li milletvekilleri, Ahmet Özer'un tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul'a gitti.
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