CHP\'li Nalbantoğlu, Bayraklı soruşturmasındaki tutuklularla görüştüğünü söyledi

(İZMİR) - CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu ile eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'yü ziyaret etti. Nalbantoğlu, Bayraklı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerle görüştüklerini belirterek, "Herkes tabii ki yargılanabilir. Herkes, eğer bir konu varsa bunun hesabını verecek. Ama bunun daha adil, daha katlanılabilir, gerçekten olabilir bir halde gerçekleşmesi lazım" dedi.

CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu ile eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Utku Gümrükçü ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Nalbantoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, il başkanına ve il yöneticilerine dayanışmaları için teşekkür ederek, Bayraklı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerle görüştüklerini söyledi.

Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 gün önce Bayraklı Belediyemize, eski belediye başkanımıza ve ekibine yapılan operasyonla ilgili tutuklu olan arkadaşlarla dün Şakran Cezaevi'nde görüştük. Tabii ki genel olarak bir hukuksuzluk, genel olarak adaletsiz davranma hali var. Bir sürü davada olduğu gibi burada da var. Genel Başkanımızın ısrarla ifade ettiği gibi hiç kimse yargılanma meselesinden muaf değil. Herkes tabii ki yargılanabilir. Herkes, eğer bir konu varsa bunun hesabını verecek. Ama bunun daha adil, daha katlanılabilir, gerçekten olabilir bir halde gerçekleşmesi lazım. Beklentimiz de bu.

İnşallah en kısa sürede iddianameler hazırlanır. Türkiye'de maalesef böyle bir standart oluştu. 10-15 gün önce tutuklandıkları için 'Bu adamların iddianameleri nerede?' diye sormak bile şu anda maalesef çok da anlamlı olmuyor. Oysa tutuklandıysa ortada ciddi bir şey olması, iddianamesinin olması lazım. Bunların inşallah en kısa sürede iddianameleri hazırlanır. Arkadaşlar bu hesabı vermeye başlarlar. Bu süreçten de alınlarının akıyla çıkarlar diye umuyorum."

NALBANTOĞLU: "PARTİ DAYANIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Partili isimlere yönelik ziyaretlerini sürdüreceklerini belirten Nalbantoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fırsat bulursak pazartesi günü de tutuklulukta 15. ayını tamamlamak üzere olan değerli Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i, sevgili İZBETON Genel Müdürümüzü ve eski il başkanımızı ziyaret edeceğiz. Onlarla da konuşacağız. İnşallah bu süreçlerin hepsini tüm partili arkadaşlarımız alınlarının akıyla geçecekler, tamamlayacaklar.

Bu süreçte tabii ki parti dayanışması da çok önemli, çok değerli. Bu anlamda da değerli il başkanımıza, il yöneticilerimize gösterdikleri dayanışma için yürekten teşekkür ediyorum. Umarım bu sebeple değil, partimizin diğer kimi sorunlarını konuşmak, tartışmak ve onlara destek olmak, o konularda fikirlerimizi paylaşmak üzere İzmir İl Başkanlığı'nda tekrar bir araya geliriz."

ÇIRAY: "KEMAL BEY KAYBETMİŞ DEĞİL. ELDEN ALINMIŞ BİR SEÇİM VAR"

Eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da uzun bir aranın ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'na gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, parti içindeki tartışmaların aşılacağına inandığını söyledi. CHP'nin Türkiye siyaseti açısından önemine değinen Çıray, şöyle konuştu:

"Uzun zaman sonra bir görev nedeniyle ayrılmak zorunda olduğum bu çatının altına tekrar geldiğim için çok memnunum. Hem il başkanımızı hem genel sekreterimizi samimiyetle tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü zor zamanlarda görev yapıyorlar. Kolay iş değildir. Hepiniz zor zamanlarda görev yapıyorsunuz. Sadece ülke problemleri açısından zor zamanlar değil, aynı zamanda parti içi tartışmalar nedeniyle de zor zamanlar. Bunları aşacağımızı umuyorum. Sonunda herkes yine bu köklü çatının altında, gerçekler ışığında bir araya gelecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün hepimize emanetidir. Hangi siyasi partiden olursak olalım, Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa olmaz bir siyasi partidir. Aynı zamanda bütün yabancı istihbarat raporlarında olduğu gibi, yabancılar tarafından yıkılmak istenen tek partidir. Hedef olmuş bir partidir. Dolayısıyla böyle bir partinin görevlerini bu aşamada yapmak önemli bir şey. Allah bana da nasip etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç dönem parti meclis üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yapmak gibi bir şerefe eriştik. Bu, siyasi hayatımızda önemli bir şey.

Ondan sonra biliyorsunuz, kazandığımız bir seçimi elimizden aldılar. Bunu bir gün bütün detaylarıyla, perde arkasıyla anlatacağım. Yani Kemal Bey kaybetmiş değil arkadaşlar. Elden alınmış bir seçim var. Türk siyasi hayatında birçok siyasetçiye vefasızlık olabilir. Tabiatında vardır. Ama ben Kemal Bey'in karşılaştığı vefasızlığı ömrü hayatımda görmedim. Doğru Yol Partisi'nde ön seçime iki defa girdim. İki defa birincilik kazanmama rağmen listeye koymadılar. Koskoca Doğru Yol Partisi'ni Tansu Çiller yok etti. Hiç kimse çıkıp hakaret etmedi. Hiç kimse açıklama yapmadı. 13 yıl bu siyasi partinin genel başkanlığını yapmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bütün kabalıkları, saygısızlıkları huzurunuzda kınıyorum arkadaşlar. Ayıptır. O bir devlet adamı. Bunları yapmak ayıptır. Bunu zaman gösterecek. Bu vesileyle Sayın Genel Sekreterim, sizi ve Sayın İl Başkanımızı ziyaret etmekten çok memnunum. İnşallah hep birlikte, sizler tekrar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında büyük birliği sağlayıp konjonktürü göreceksiniz. Türkiye siyasetinde iktidara Cumhuriyet Halk Partisi ortak olacaktır. Bunu yaşayacağız. Bunu da bir not olarak şimdi burada söylemiş olayım."

GÜMRÜKÇÜ: "FİKİRLERİNDEN YARARLANACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Aytun Çıray'ın yaklaşık sekiz yıl aradan sonra il başkanlığını ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçe başkanlığı yaptığım dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevi yapmış, İzmir'de birçok ilçede alın teri ve emeği olan, hem bürokraside hem siyasetin Ankara boyutunda birçok noktaya hakim olan sevgili büyüğümüz Aytun Çıray'ı da bugün misafir ediyoruz. Kendisi yaklaşık sekiz senedir ilk defa İzmir İl Başkanlığı'na geliyor. Ben şöyle bir bakınca, on yıla yakın olmuş. Biz bugün bu iki büyüğümüzü burada misafir etmekten mutluyuz. Onlarla Türkiye ve İzmir gündemiyle ilgili önemli konuları sohbet edeceğiz, tartışacağız, fikirlerinden yararlanacağız. Bu vesileyle katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Pazartesi günü bu binada bütün İzmir'deki belediye meclis üyelerimizi ağırlayacağız. Onlarla bir yerel yönetimler değerlendirme toplantısı yapacağız. İlçe başkanlarımızın muhtarlarla ilgili yaklaşık üç aydır yürüttükleri çalışmalardan çıkardığımız raporu da örgütümüzle paylaşacağız."