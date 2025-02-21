CHP'li Sarıbal'dan 'Askıda Buğday' Tepkisi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal'dan 'Askıda Buğday' Tepkisi

Orhan Sarıbal, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, çiftçiyi desteklemeleri gerektiğini vurguladı.

21.02.2025 20:17
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(ANKARA)-CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "İktidar, halkın ekmeğini büyütmek yerine, rant baronlarının ve beşli çetelerin vergi borçlarını affetmeye devam ediyor. Devletin görevi yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bugün 'Askıda 9 Gülek Buğday' diyorsunuz, yarın üretim yapacak çiftçiyi de kampanyayla aramak zorunda kalacağız." dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, iktidar ortağı MHP'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasına tepki gösterdi. Milletvekili Sarıbal, bu kampanyanın aslında iktidarın tarım politikalarındaki başarısızlığını gözler önüne serdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftçi, kendisi yardıma muhtaç hale getirilmişken, yoksul halka yardım etmeye çağrılıyor. İktidar, halkın ekmeğini büyütmek yerine, rant baronlarının ve beşli çetelerin vergi borçlarını affetmeye devam ediyor. Devletin görevi yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bugün 'Askıda 9 Gülek Buğday' diyorsunuz, yarın üretim yapacak çiftçiyi de kampanyayla aramak zorunda kalacağız.

"En düşük yıllık gelir tarım sektöründe"

2002'de 26,6 milyon hektar olan ekili-dikili tarım alanları 23,9 milyon hektara geriledi. Çiftçi borçları son 1 yılda yüzde 44, 20 yılda 164 kat arttı. Gübre fiyatları bir ayda yüzde 10, sulama ücretlerindeki artış yüzde 100 arttı. Çiftçilerin bankalara borcu 868 milyarı geçti. Takibe alınan krediler ise yüzde 72 oranında artarak 3,6 milyara yükseldi. TÜİK'in 2024 yılı Gelir Dağılımı İstatistiklerine göre en düşük yıllık gelir ortalaması tarım sektöründe gerçekleşti. Çiftçi her geçen gün toprağından kopuyor, şehirlere ucuz işgücü olarak sürükleniyor.

"Halkın ekmeğini büyütmek için önce çiftçiyi destekleyin"

İklim değişikliği, maliyet artışları ve çiftçinin ekonomik durumunun bozulması nedeniyle buğday üretimi 22 milyon tondan 20.8 milyon tona geriledi. 2023 yılında 11.9 milyon ton gibi çok yüksek bir buğday ithalatı yapılınca, 2024 yılında ithalat yasakları ile buğday ithalatı neredeyse yarı yarıya düştü.  Ekmeklik buğday ithalatında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle buğday unu ihracatı yüzde 20 oranında azaldı. Mazot fiyatı bir yılda yüzde 90 arttı. 2023 yılında 1 ton buğdayla 388 litre mazot alabilen çiftçi, 2024 yılında sadece 229 litre alabildi. Buğday alım fiyatları, enflasyonun ve maliyet artışlarının çok altında kaldı. Halkın ekmeğini büyütmek için öncelikle çiftçiyi destekleyin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Sarıbal'dan 'Askıda Buğday' Tepkisi - Son Dakika

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