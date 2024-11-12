CHP'li Semra Dinçer'den Esenyurt'ta Kayyuma Karşı Nöbet Eylemi

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Esenyurt Belediyesi önünde kayyuma karşı düzenlenen nöbette; "Esenyurt'ta sandığı yarın sabah koyun. Nerede kaldı yüzde 50, yüzde 75'le CHP burada tekrar belediyeyi alacak" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Belediye önünde bugün yapılan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ve Deniz Demir ile Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan katıldı.

Burada konuşan Semra Dinçer, milletvekilleriyle Esenyurt Belediyesi'ne girdiklerini ve terk edilmiş halde gördüklerini dile getirdi. İlçede kısa bir gezi yaptıklarını da anlatan Dinçer, sözlerini şunları söyledi:

"Hak yerini bulacak ve sonunda kazanan halkın iradesi olacak"

"Halkın gerçek gündemini, ekonomik sıkıntıları, toplumsal barışı, demokrasiyi nasıl yok ettiklerini bertaraf edip Esenyurt gündemiyle ülkenin gündemini değiştiriyorlar. Sakın gündemden vazgeçmeyin. Erken seçim isteğinizi yineleyin, bir an evvel erken seçim yapın ki, burada sandıkta halkın iradesinin gasp edilmiş olmasının ne demek olduğunu; ak mı, kara mı, bunun hepsini onlara gösterelim. Bir kere denemişlerdi İstanbul'da. Cevabını misliyle aldılar. Tekrar denemeye kalktıklarında daha da misliyle alacaklarına eminiz. Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu almış olan Esenyurt Belediye Başkanı'nı haksız ve hukuksuz bir şekilde görevinden aldılar. Belediye meclis üyelerimizin görevine son verdiler. Şu anda görevlerini yaptırtmıyorlar. Esenyurt'ta sandığı yarın sabah koyun. Nerede kaldı yüzde 50, yüzde 75'le CHP burada tekrar belediyeyi alacak. Bugün 14'üncü günümüzdeydik. Onlar şunu kestiremediler. Anca 2 ya da 3 gün sesimizi çıkartırız, sonra direnmeyi bırakırız. Hayır, o iş o kadar kolay değil. Biz bu Esenyurt halkının iradesini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. CHP'lileri olarak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Hak yerini bulacak ve sonunda kazanan halkın iradesi olacak. Kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Bu hukuksuzca giden düzene hep birlikte dur diyeceğiz."

iyeceğiz."