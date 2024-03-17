CHP'li Süllü'den Ulaştırma Bakanı'na tepki - Son Dakika
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CHP'li Süllü'den Ulaştırma Bakanı'na tepki

CHP\'li Süllü\'den Ulaştırma Bakanı\'na tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yatırım açıklamalarına tepki gösterdi.

17.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:30
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CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Merkezi hükümetin yapması gereken yatırımı durduğunu veya yatırım yapmadığını duydunuz mu?" açıklaması ile ilgili, "Hafta geçmiyor ki bir bakan, AKP belediye başkan adayına oy istemek için Eskişehir'imize gelmesin. Şehrimizdeki bakan rüzgarları, bize bir zamanların ünlü Yalan Rüzgarı dizisini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Süllü, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun  "Merkezi hükümetin yapması gereken yatırımı durduğunu veya yatırım yapmadığını duydunuz mu?" sözlerine tepki gösterdi. Süllü, şunları kaydetti:

"Adaylarına destek istemeye gelen bakanlar, geçmiş seçimlerde de gördüğümüz üzere gelip esip gürlüyorlar, kimi tehdit ediyor, kimi vaat veriyor; iş makinelerini yollara yığıyorlar. Kendileri çekip gittiği gibi makineler de seçim sonrası, bir bir yollardan çekiliyor. Geriye kalan ise yalan rüzgarı oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da geldi; sorumluluk alanındaki çevre yolunun trafik çilesi, biz Eskişehirlilerin 'ölüm yolu' olarak nitelendirdiğimiz Alpu, Seyitgazi- Kırka Yolu konusunda doğru olmayan bilgiler paylaştı."

"YATIRIM PROGRAMINDA YOK"

Bakan Uraloğlu'nun daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verdiği soru önergelerine gerçeklerle örtüşmeyen yanıtlar verdiğini belirten Süllü, şöyle devam etti:

"Son 6 yılda Bakanlığa defalarca verdiğim soru önergelerine gelen yanıtta Kuzey Çevre Yolu diye bir proje olmadığı söylenmesine karşın, Bakan, Kuzey Çevre Yolu'nun Eskişehir'i rahatlatacağını söylüyor. Anlaşılan o ki Ankara- Bursa Otoyolu'ndan söz ediyor ancak yatırım programında yok. Güney Çevre Yolu'na başlanacağını söylüyor; yatırım programında iz bedeli bile yok. 2019 yerel seçimi öncesi apar topar Alpu Yolu'na sokulan iş makineleri ile kamulaştırmasız vatandaşların arazilerine girilmişti. Sadece 39,3 km olan, 2022'de bitmesi gereken Alpu Yolu'nun 6,3 km'si yarım yamalak yapıldı. Mihallıççık Yolu hesapta bile yok.  Başlandığı söylenen Seyitgazi-Kırka Yolu için, açlık sınırı altı bir aylık emekli maaşı olan sadece, 10 bin lira ödenek ayrılmış. Her seçim öncesi iş makineleri sokulan Sarıcakaya- Mihalgazi yolunun esamesi bile okunmuyor. Bakan, Eskişehirli sanayiciye istihdam yarattığı için övgü yağdırıyor, ama, beklenti olan Gemlik Liman bağlantısına değinmiyor bile.  Hesapsız kitapsız uçuş garantisiyle yapılan, devlet bütçesine büyük yük olan Zafer Havalimanı'nın açığını kapatmak üzere Eskişehir'deki uçuşların bir bölümü zorunlu olarak Zafer Havalimanı'na yönlendirilmiş. Tarihi ve kıymetli değerimiz TÜLOMSAŞ'ın tabelası sökülmüş; atıl olarak Ankara'ya bağlanmış. Garın otopark paralarının Ankara Demirspor'a aktarılması soru önergeme cevap bile verilmemiş. Bakan kalkmış, yapılmayan veya yanlış yapılanlarla Eskişehirlilerden AKP belediyeciliği için 5 yıl istiyor. İnanılacak gibi, değil."

Süllü, 39 kilometrelik Alpu Yolu'nu bitiremeyen, tükettikleri bütçeyle Eskişehir için ödenek bile ayıramayan Bakanın kalkıp AKP adayının projelerine destek vereceği imasının, hiç de inandırıcı olmadığını vurguladı.

Uraloğlu'na, "Adayınız 1-2-3… diye sayıp Eskişehirlilerin aklıyla dalga geçen 15 adet katlı kavşağı, kimlerin yatak odalarının önünden geçirip yapacak?  Katlı kavşaklar ve batçıkların yapımı geniş alanlar gerektirdiğinden hangi cadde kenarındaki evleri kamulaştırıp yıkacak? Trafiği rahatlatma amaçlı yapılacağı söylenen merkezdeki caddelerin kamulaştırması yüklü miktar tutacağından bu bedelleri Bakanlığınız mı ödeyecek? Yoksa tıpkı Alpu'da yaptığınız gibi, kamulaştırmadan yıkıp geçecek mi ?" sorularını yönelten Süllü, "Yalan rüzgarlarına kapılmayan hemşerilerimiz, önümüzdeki yerel seçimlerde de bundan önce olduğu gibi yine sağduyusuyla sandığa gidip oyunu kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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