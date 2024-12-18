CHP'li Tezcan'dan Bütçe Eleştirisi

Güncel

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "TÜİK'in cilalanmış rakamları üzerinden şu anda zaten yoksulluk değil açlık ücretinin altında yaşamaya mahkum edilmiş asgari ücretlilere yine açlık sınırını geçmeyecek ne kadarlık bir inayeti uygun görürüz tartışması yapılıyor. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konuşuluyor. Yıllarını vermiş, bugüne kadar çalışmış çabalamış emekli olmuş, üç günlük huzurla emekliliğini geçirmek isteyenlere 12 bin 500 lirayı reva görmüşsünüz. Vicdanların köreldiği bir tartışmayı ibretle izliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. CHP Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın şunları söyledi:

"Bir seferlik yemek bahşişi ile emeklilere bir ay geçinin diyoruz"

"Asgari ücret görüşülüyor 17 bin 2 lira olan asgari ücreti kaç liraya çıkartalım diye. İlginçtir ki TÜİK'in cilalanmış rakamları üzerinden şu anda zaten yoksulluk değil açlık ücretinin altında yaşamaya mahkum edilmiş asgari ücretlilere yine açlık sınırını geçmeyecek ne kadarlık bir inayeti uygun görürüz tartışması yapılıyor. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı konuşuluyor. Yıllarını vermiş, bugüne kadar çalışmış çabalamış emekli olmuş, üç günlük huzurla emekliliğini geçirmek isteyenlere 12 bin 500 lirayı reva görmüşsünüz. Vicdanların köreldiği bir tartışmayı ibretle izliyoruz. Üç beş ballı maaş alanlar var ya onların bir seferlik yemek bahşişi ile emeklilere bir ay geçinin diyoruz ve bunu bir büyük başarı hikayesi gibi anlatıyoruz.

10 milyon yoksul çocuk var. Ekonomik destekten yoksun çocuklara 14,7 trilyonluk bu bütçede ayrılan para 17 milyar lira. Bakmaya kıyamadığımız çocukların her üçünden birisi kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Her 5 çocuktan birisi bir öğün yemek atlıyor. Bu övündüğünüz bütçede ayrılan rakam 17 milyar lira. Beşli çete, yandaş müteahhitlere ayrılan para 202 milyar lira. Yoksul çocuklara 17 milyar lira, 5'li çetelere 202 milyar lira ayrılan bir bütçe. Bu bütçe çocukların bütçesi değil, emeklinin bütçesi değil, asgari ücretlinin bütçesi değil; bu bütçe yandaş müteahhitlerin, kirli koalisyonların bütçesi.

"Bu çiftçi sizden sandıkta 15 kat hesabını sorsa yeridir"

Aydın'da son 20 yılda 20 bin hektarlık alanda pamuk ekiminden vazgeçilmiş. 2004 yılında 66 bin hektar ekilirken şimdi 46 bin hektara düşmüş. Niye ekmiyor çiftçi çünkü illallah etmiş sizden. Sizin bütçenizden, desteğinizden, çiftçiye bakışınızdan illallah etmiş. Bu bütçede güya destek vereceğiz diyorsunuz ya 135 milyar lira koymuşsunuz. İnsaf edin çıkardığınız kanun gereği koymanız gereken para 630 milyar lira. Ama tefeciye, faizciye gelince cömertsiniz. Çukurova'nın, Aydın'ın, Niğde'nin çiftçisine gelince yok. Çiftçiye vereceğiniz paranın 15 katını bu bütçede faize veriyorsunuz. Bu çiftçi sizden sandıkta 15 kat hesabını sorsa yeridir.

Şimdi bir moda çıktı 'Suriyeliler kalırlarsa başımızın üstünde yeri var' deniliyor. Suriyeliler ülkelerinden Esad rejiminden kaçtıkları için geldiler diyordunuz. Şimdi rejim yıkıldı kimin başımızın üstünde yeri var?"