CHP'li Ulaş Karasu'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Tek Adam Olma Hırsın Ülkeyi Mahvetti!' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Ulaş Karasu'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Tek Adam Olma Hırsın Ülkeyi Mahvetti!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cunta' açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap vererek, Erdoğan'ın 23 yıllık yönetiminin ülkeye zarar verdiğini dile getirdi. Karasu, Erdoğan'ın geçmişteki darbe ve cunta ilişkilerine atıfta bulunarak eleştirilerde bulundu ve gençlerin sorunlarına dikkat çekti.

09.04.2025 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cunta" açıklamasına ilişkin, "Artık hiç kimse sana inanmayınca, yine yalanlara sarılmışsın! İnsanda biraz utanma duygusu olur, diyeceğim ama bu sende yok. Memleketin başına ne geldiyse, 23 yıldır senin tek adam olma hırsın yüzünden geldi." diyerek tepki gösterdi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir" açıklamasını alıntılayarak tepki gösterdi.

Karasu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık hiç kimse sana inanmayınca, yine yalanlara sarılmışsın! İnsanda biraz utanma duygusu olur, diyeceğim ama bu sende yok. Memleketin başına ne geldiyse, 23 yıldır senin tek adam olma hırsın yüzünden geldi. Aç da biraz tarih oku; Menderes, Tahkikat Komisyonları'nı, Vatan Cephesi'ni kim için kurdu? 27 Mayıs'taki darbe bildirisini okuyan, bugünkü ortağının genel başkanı değil miydi! Yüreğin yetiyorsa cevapla; 12 Mart'ta 6. filoya secde edenler kimdi, 12 Eylül'de kapısına kilit vurulan, yöneticileri tutuklananlar kimdi? 15 Temmuz'u diline doluyorsun, bunu yapanlar senin savcısı olduğunu söylediğin, birlikte yol yürüdüğün sümüklü hoca efendin ve müritleri değil miydi?

Hep takiye yapan korkak bir gelenekten geldiğini bilmeyen mi var! Darbe deyince aynaya, darbelerin sonunda ödül olarak iktidar olanlara iyi bak! ABD'nin seni sevmesi onun için boşa değil; BOP'un seninle devam ettireceğini de çok iyi biliyor! Suriye'de 3 mühendisimiz öldürüldü, sesin çıkmadı! 19 Mart darbesini yaptın, hukuku ayaklar altına aldın, ekonomiyi batırdın!

Ülke nefes alamıyor; çıkmış ülkemizin kurucu partisine 'darbeci, cuntacı' deyip, özgürlüğü haykıran gençlere laf söylüyorsun! Yargıyı arka bahçen yapmışsın, aklına geleni suçluyor, mahkum ediyorsun. Gençleri yedirmeyecekmiş; Pes! Hangi gençlikten söz ediyorsun? İntihar eden öğrencilerden mi, mülakatlarda elenip, atanmayan, iş bulamayan mezunlardan mı? Bugün kampüste, sınavlarda olması gereken gençler şu an cezaevinde yatıyor! Tek gerçek var; Ne yapsan, ne etsen yolcusun, valizini topla, ilk seçimde gideceksin!"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Ulaş Karasu, Karasu, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Ulaş Karasu'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Tek Adam Olma Hırsın Ülkeyi Mahvetti!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi
Trump’ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

21:39 Trump’ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş Trump'ın vergi kararları sonrası ABD borsalarında çok sert yükseliş
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
08:30 Trump’ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi Trump'ın duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri yürürlüğe girdi
08:07 Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 22:17:27. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Ulaş Karasu'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Tek Adam Olma Hırsın Ülkeyi Mahvetti!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement