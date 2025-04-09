CHP'li Ulaş Karasu'dan Erdoğan'a Sert Tepki: 'Tek Adam Olma Hırsın Ülkeyi Mahvetti!'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cunta" açıklamasına ilişkin, "Artık hiç kimse sana inanmayınca, yine yalanlara sarılmışsın! İnsanda biraz utanma duygusu olur, diyeceğim ama bu sende yok. Memleketin başına ne geldiyse, 23 yıldır senin tek adam olma hırsın yüzünden geldi." diyerek tepki gösterdi.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir" açıklamasını alıntılayarak tepki gösterdi.

Karasu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık hiç kimse sana inanmayınca, yine yalanlara sarılmışsın! İnsanda biraz utanma duygusu olur, diyeceğim ama bu sende yok. Memleketin başına ne geldiyse, 23 yıldır senin tek adam olma hırsın yüzünden geldi. Aç da biraz tarih oku; Menderes, Tahkikat Komisyonları'nı, Vatan Cephesi'ni kim için kurdu? 27 Mayıs'taki darbe bildirisini okuyan, bugünkü ortağının genel başkanı değil miydi! Yüreğin yetiyorsa cevapla; 12 Mart'ta 6. filoya secde edenler kimdi, 12 Eylül'de kapısına kilit vurulan, yöneticileri tutuklananlar kimdi? 15 Temmuz'u diline doluyorsun, bunu yapanlar senin savcısı olduğunu söylediğin, birlikte yol yürüdüğün sümüklü hoca efendin ve müritleri değil miydi?

Hep takiye yapan korkak bir gelenekten geldiğini bilmeyen mi var! Darbe deyince aynaya, darbelerin sonunda ödül olarak iktidar olanlara iyi bak! ABD'nin seni sevmesi onun için boşa değil; BOP'un seninle devam ettireceğini de çok iyi biliyor! Suriye'de 3 mühendisimiz öldürüldü, sesin çıkmadı! 19 Mart darbesini yaptın, hukuku ayaklar altına aldın, ekonomiyi batırdın!

Ülke nefes alamıyor; çıkmış ülkemizin kurucu partisine 'darbeci, cuntacı' deyip, özgürlüğü haykıran gençlere laf söylüyorsun! Yargıyı arka bahçen yapmışsın, aklına geleni suçluyor, mahkum ediyorsun. Gençleri yedirmeyecekmiş; Pes! Hangi gençlikten söz ediyorsun? İntihar eden öğrencilerden mi, mülakatlarda elenip, atanmayan, iş bulamayan mezunlardan mı? Bugün kampüste, sınavlarda olması gereken gençler şu an cezaevinde yatıyor! Tek gerçek var; Ne yapsan, ne etsen yolcusun, valizini topla, ilk seçimde gideceksin!"