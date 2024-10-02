Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı - Son Dakika
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Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel\'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında gergin anlar yaşandı. Duruşma başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Sen haysiyetsizsin, kahpe seni" diyen tutuklu sanık Suat Kurt jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

02.10.2024 09:54
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

22 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA DEVAM EDİYOR

Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

JANDARMA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEDİ

Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR HAKARETLER

Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulunarak "Özgür Özel sen haysiyetsizsin, kahpe seni" ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.

Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi. Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aydın Yıldırım:
    ne demişki adam dışarı çıkarmışlar! durum tespiti yapmış işte 23 68 Yanıtla
  • Cansu Kılınç:
    bu sanik ifsa etmis işte olayin siyasi amacla yapildıgını yoksa özgür o'zele olan kin tutma nerden kaynakli 49 35 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Mevcut hakim ve savcılar olduğu sürece suçlu ,azmettiricisi bulunsa da gereken cezanın verileceğine inanmıyorum . 59 10 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    CHP sürmediği eşeğe semer takmaz. Sinan ateş gibiler zerre umrunda değil. Sinan ateş üzerinden hükümete yada devlete nasıl zarar veririmin peşinde. 25 35 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    akıllarınca günah keçisi arıyorlar.Adalet gereken cezayı vermese bile ilahi adalet er yada geç tecelli edecektir . 22 9 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Sn. Ateş’in katili bizatihi bunağın ta kendisidir.. 18 8 Yanıtla
  • Erol Atıcı:
    Bir varlık yorum yapmıştı burada durum tespiti yapmış diyen ve son dakika da bu yorumu önce yayınladı sonra sildi. Ben de durum tespiti yapıyorum. Hainlik yapılan adeletsizliğe göz yummaktır. Hedef saptırmak tır 11 4 Yanıtla
  • sadullah nas:
    uğur mumcular eşref bitlisleri de sorsun özgür 0 1 Yanıtla
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