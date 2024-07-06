CHP Milletvekili Gürer: Buğday Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gürer: Buğday Üreticileri Zor Durumda

Geniş Video İzle

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretim girdilerinin artmasına rağmen buğday üretiminde yetersiz artışın çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Buğday üreticileri de mahsulün para etmemesi nedeniyle zarar ettiğini ve çiftçinin sürekli zarar ettiğini dile getirdi. Gürer, tarım maliyetlerindeki artışı değerlendirerek çiftçilerin sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini sıraladı. Çiftçiler, desteklerin yetersiz olduğunu ve çiftçiye sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

06.07.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllık yüzde 52 oranında tarımsal üretim girdilerinin artmasına karşın, buğdaya geçen yıla göre yüzde 12 artış yapıldığını ve bu artışın çiftçiyi zor duruma soktuğunu söyledi. Gürer'e dert yanan buğday üreticisi Yılmaz Üstüntaş ise "Şu anda eken de zarar ediyor, satan da zarar ediyor. Çünkü mahsul para etmiyor, güneşin alnında millet yanıyor. Görüyorsunuz, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen neyse onu yapacağız. Alım fiyatı çiftçiyi memnun etmedi, çiftçi zarar etti. Çiftçi hep zarar ediyor, tohum arttı, gübre arttı, mazot arttı" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bağlama kasabasında buğday, çavdar ve arpa üreticilerini sorunlarını tarlada dinledi. Gürer, tarım maliyetlerindeki artışı değerlendirerek, tarlada ekonomik sorun yaşayan çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini sıralayan Gürer, "Çiftçiler ektiği üründen para kazanamayınca bu yıl ektiğini gelecek yıla ekmiyorlar. Sizin burada bir de su yok, kuru tarım yapıyorsunuz. Bu yıl da kısmi olarak kuraklık etkiledi. Önümüzdeki dönem ne yapmayı düşünüyorsunuz?" dedi.

"Yapacak hiçbir şey kalmadı"

Gürer'e dert yanan buğday üreticisi Yılmaz Üstüntaş, "Şu anda eken de zarar ediyor, satan da zarar ediyor. Çünkü mahsul para etmiyor, güneşin alnında millet yanıyor. Görüyorsunuz, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen neyse onu yapacağız. Alım fiyatı çiftçiyi memnun etmedi, çiftçi zarar etti. Çiftçi hep zarar ediyor, tohum arttı, gübre arttı, mazot arttı. Yapacak hiçbir şey kalmadı yani" diye konuştu.

Çiftçi Habib Erdoğan ise yaşadığı ekonomik sorunları şu sözlerle anlattı:

"100 kilo çavdar ektim, 100 kilo gübre attım. Bunun mazotu, işçiliği, tohumu derken biçerini de cebimizden artık biz ödeyeceğiz. Kazanamıyor. Cepten yiyoruz. Çalışırken kaybeden tek millet çiftçiler olarak biziz. Çalışmamak gerekiyor. Gidip bir ağaç altında yatmamız gerekiyor. Başka yapacak bir çare bırakmıyorlar. Bizi buraya harcadığım parayı faize versem, daha çok para kazanırdım. Çalışıp da kaybetmektense, götürürüm paramı herhangi bir bankaya koyarım, daha fazla para kazanırım."

"Sana destek verdiğini söyleyen yönetim, senden 3 kat vergi alıyor"

"Geçen yıla göre girdi fiyatları TÜİK'e göre yüzde 52 artsa da bazı kalemlerde artış yüzde 100 geçti" diyen Gürer, "Bütün girdi maliyetlerinde artış var. Bazılarında yüzde 100'ün üstünde artış var ama üreticinin ürettiği üründen sağladığı gelir o kadar artmadı. yurt dışından ithal ürün de geliyor. Yılbaşından bu yana üç buçuk milyon ton yurt dışından buğday ithal etmişler. Diyorlar ki hasat dönemi bitinceye kadar ithal gelmeyecek. Oysa ithalatın önü kesilmeli. Yalnızca yerli üreticinin ürettiği ürünler olmalı. Size de destek verilmeli. Destekler yetersiz. Şimdi tüm tarım kesimine mazot için 16 milyar TL destek veriliyor, ama vergi ÖTV ve KDV olarak 43 milyar TL alınıyor. Yani sana destek verdiğini söyleyen yönetim, aynı zamanda 3 kat vergiyi senden alıyor" diye konuştu.

"Borç üstüne borç katlıyor"

Gürer ile konuşan Biçerdöverci Mustafa Şimşek de ekonomik sorunlardan dert yandı. Şimşek, "Vekilim, adam diyor ki 10 tane davar ayırdım. Biçtiğin ekinin yerine al, götür diyor. Ben almam diyorum, yok ödeyecek durumu yok. Koyunlardan ayırmış." Çiftçide hasat için biçerdöverciye verecek parayı dahi zor bulur hale düştü." dedi. Gürer ise "Alana geldiğin zaman görüyorsunuz, çiftçi, biçerdöverci arkadaşa diyor ki, şu anda bende nakit yok. Zaten kredi alıp borçla ekim yaptım. Sana 10 tane davar vereyim, gel benim tarlanın biçimini yap diyor. Herkes kredi alarak ekim yapıyor. Bir de borç üstüne borç katlıyor. Vatandaş ödeyemiyor, ipotekli tarlalar. Adam ne yapacak? Emeğini alamayınca bırakacak" ifadesin kullandı.

"Çiftçimize sahip çıkın"

Fethi Gürer, "Bölgedeki tarım arazilerinin bir kısmı da çiftçi tarımdan para kazanamadığı için ekilmiyor. Çiftçi arkadaşlarımız anlatıyor; Biz yerinde görüyoruz, yetkililere bildiriyoruz, uyarıyoruz. Çiftçinin durumu iyi değil, çiftçimize mutlak suretle destek sağlayın. Gübreyi sübvansiyon edin, mazotta ÖTV'yi KDV'yi kaldırın. Bir yıl önceden ektiği ürünün kaç liraya satılacağını çiftçimizin bileceği bir alım politikası uygulayın. Kamucu bir anlayışla sorunlara yaklaşın. Gübre, tohum, ilaç, mazot, traktör gideri, biçerdöver gideri yanında tarlada kiralıksa para kazanma şansı çiftçinin zaten yok. Bu durumda çiftçi zaten daha zor durumda. Onun için de yetkilileri alandan uyarıyoruz. Çiftçimize sahip çıkın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: Buğday Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:15:53. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Buğday Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement