CHP Milletvekili Gürer: Buğday Üreticileri Zor Durumda

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllık yüzde 52 oranında tarımsal üretim girdilerinin artmasına karşın, buğdaya geçen yıla göre yüzde 12 artış yapıldığını ve bu artışın çiftçiyi zor duruma soktuğunu söyledi. Gürer'e dert yanan buğday üreticisi Yılmaz Üstüntaş ise "Şu anda eken de zarar ediyor, satan da zarar ediyor. Çünkü mahsul para etmiyor, güneşin alnında millet yanıyor. Görüyorsunuz, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen neyse onu yapacağız. Alım fiyatı çiftçiyi memnun etmedi, çiftçi zarar etti. Çiftçi hep zarar ediyor, tohum arttı, gübre arttı, mazot arttı" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bağlama kasabasında buğday, çavdar ve arpa üreticilerini sorunlarını tarlada dinledi. Gürer, tarım maliyetlerindeki artışı değerlendirerek, tarlada ekonomik sorun yaşayan çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini sıralayan Gürer, "Çiftçiler ektiği üründen para kazanamayınca bu yıl ektiğini gelecek yıla ekmiyorlar. Sizin burada bir de su yok, kuru tarım yapıyorsunuz. Bu yıl da kısmi olarak kuraklık etkiledi. Önümüzdeki dönem ne yapmayı düşünüyorsunuz?" dedi.

"Yapacak hiçbir şey kalmadı"

Gürer'e dert yanan buğday üreticisi Yılmaz Üstüntaş, "Şu anda eken de zarar ediyor, satan da zarar ediyor. Çünkü mahsul para etmiyor, güneşin alnında millet yanıyor. Görüyorsunuz, yapacak hiçbir şey yok. Elimizden gelen neyse onu yapacağız. Alım fiyatı çiftçiyi memnun etmedi, çiftçi zarar etti. Çiftçi hep zarar ediyor, tohum arttı, gübre arttı, mazot arttı. Yapacak hiçbir şey kalmadı yani" diye konuştu.

Çiftçi Habib Erdoğan ise yaşadığı ekonomik sorunları şu sözlerle anlattı:

"100 kilo çavdar ektim, 100 kilo gübre attım. Bunun mazotu, işçiliği, tohumu derken biçerini de cebimizden artık biz ödeyeceğiz. Kazanamıyor. Cepten yiyoruz. Çalışırken kaybeden tek millet çiftçiler olarak biziz. Çalışmamak gerekiyor. Gidip bir ağaç altında yatmamız gerekiyor. Başka yapacak bir çare bırakmıyorlar. Bizi buraya harcadığım parayı faize versem, daha çok para kazanırdım. Çalışıp da kaybetmektense, götürürüm paramı herhangi bir bankaya koyarım, daha fazla para kazanırım."

"Sana destek verdiğini söyleyen yönetim, senden 3 kat vergi alıyor"

"Geçen yıla göre girdi fiyatları TÜİK'e göre yüzde 52 artsa da bazı kalemlerde artış yüzde 100 geçti" diyen Gürer, "Bütün girdi maliyetlerinde artış var. Bazılarında yüzde 100'ün üstünde artış var ama üreticinin ürettiği üründen sağladığı gelir o kadar artmadı. yurt dışından ithal ürün de geliyor. Yılbaşından bu yana üç buçuk milyon ton yurt dışından buğday ithal etmişler. Diyorlar ki hasat dönemi bitinceye kadar ithal gelmeyecek. Oysa ithalatın önü kesilmeli. Yalnızca yerli üreticinin ürettiği ürünler olmalı. Size de destek verilmeli. Destekler yetersiz. Şimdi tüm tarım kesimine mazot için 16 milyar TL destek veriliyor, ama vergi ÖTV ve KDV olarak 43 milyar TL alınıyor. Yani sana destek verdiğini söyleyen yönetim, aynı zamanda 3 kat vergiyi senden alıyor" diye konuştu.

"Borç üstüne borç katlıyor"

Gürer ile konuşan Biçerdöverci Mustafa Şimşek de ekonomik sorunlardan dert yandı. Şimşek, "Vekilim, adam diyor ki 10 tane davar ayırdım. Biçtiğin ekinin yerine al, götür diyor. Ben almam diyorum, yok ödeyecek durumu yok. Koyunlardan ayırmış." Çiftçide hasat için biçerdöverciye verecek parayı dahi zor bulur hale düştü." dedi. Gürer ise "Alana geldiğin zaman görüyorsunuz, çiftçi, biçerdöverci arkadaşa diyor ki, şu anda bende nakit yok. Zaten kredi alıp borçla ekim yaptım. Sana 10 tane davar vereyim, gel benim tarlanın biçimini yap diyor. Herkes kredi alarak ekim yapıyor. Bir de borç üstüne borç katlıyor. Vatandaş ödeyemiyor, ipotekli tarlalar. Adam ne yapacak? Emeğini alamayınca bırakacak" ifadesin kullandı.

"Çiftçimize sahip çıkın"

Fethi Gürer, "Bölgedeki tarım arazilerinin bir kısmı da çiftçi tarımdan para kazanamadığı için ekilmiyor. Çiftçi arkadaşlarımız anlatıyor; Biz yerinde görüyoruz, yetkililere bildiriyoruz, uyarıyoruz. Çiftçinin durumu iyi değil, çiftçimize mutlak suretle destek sağlayın. Gübreyi sübvansiyon edin, mazotta ÖTV'yi KDV'yi kaldırın. Bir yıl önceden ektiği ürünün kaç liraya satılacağını çiftçimizin bileceği bir alım politikası uygulayın. Kamucu bir anlayışla sorunlara yaklaşın. Gübre, tohum, ilaç, mazot, traktör gideri, biçerdöver gideri yanında tarlada kiralıksa para kazanma şansı çiftçinin zaten yok. Bu durumda çiftçi zaten daha zor durumda. Onun için de yetkilileri alandan uyarıyoruz. Çiftçimize sahip çıkın" diye konuştu.