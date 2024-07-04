CHP Milletvekili Seyit Torun, Fatsa'da Yurttaşların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Seyit Torun, Fatsa'da Yurttaşların Sorunlarını Dinledi

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Fatsa'da pazar yerini ziyaret eden CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bir yurttaşın enflasyon ve düşük maaşlar nedeniyle yaşadığı zorlukları dinledi. Yurttaş, eskiden aldığı emekli maaşının yettiğini ancak şimdi aldığı maaşın geçimini sağlamak için yetersiz olduğunu belirtti. Torun, iktidarın ekonomi politikasına tepki göstererek Türkiye ittifakının ülkeyi ayağa kaldıracağını söyledi.

04.07.2024 15:34
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(ORDU) - Fatsa'da pazar yerini ziyaret eden CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'a dert yanan yurttaş, "Bin 600 lira alıyordum bana yetiyordu, şimdi 10 bin lira alıyorum yetmiyor" dedi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Torun, "Yurttaşın derdi ortak: yıkıcı enflasyon, düşük maaşlar ve geçinemeyen milyonlar" diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Fatsa'da pazar yerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi. Enflasyondan yakınan bir yurttaş Torun'a, eskiden 15 liraya aldığı bir ürünün fiyatının 150 liraya yükselmiş olduğunu söyleyerek, "Ben bin 600 lira emekli maaşı alıyordum bana yetiyordu, şimdi 10 bin lira alıyorum yetmiyor" diye pahalılıktan dert yandı. " Türkiye'nin hali perişan" diyen vatandaşın, esnaf ile yaptığı pazarlıkta kullandığı ifadeler ise çevredekileri gülümsetti.

Pazarda vatandaşların sorunlarını dinleyen torun iktidarın ekonomi politikasına tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatsa'da çarşı pazar, sokak sokak geziyor, hemşehrilerimizle konuşuyoruz. Esnaf, tüccar, müşteri fark etmiyor, bütün yurttaşlarımızın dertleri ortak. Yıkıcı enflasyon, düşük maaşlar ve geçinemeyen milyonlar... İktidarın yarattığı bu yıkım kader değildir. İlk seçimlerde Türkiye ittifakı güzel ülkemizi yeniden ayağa kaldıracaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Seyit Torun, Fatsa'da Yurttaşların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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