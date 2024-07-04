CHP Milletvekili Seyit Torun, Fatsa'da Yurttaşların Sorunlarını Dinledi

Güncel

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

(ORDU) - Fatsa'da pazar yerini ziyaret eden CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'a dert yanan yurttaş, "Bin 600 lira alıyordum bana yetiyordu, şimdi 10 bin lira alıyorum yetmiyor" dedi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Torun, "Yurttaşın derdi ortak: yıkıcı enflasyon, düşük maaşlar ve geçinemeyen milyonlar" diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Fatsa'da pazar yerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi. Enflasyondan yakınan bir yurttaş Torun'a, eskiden 15 liraya aldığı bir ürünün fiyatının 150 liraya yükselmiş olduğunu söyleyerek, "Ben bin 600 lira emekli maaşı alıyordum bana yetiyordu, şimdi 10 bin lira alıyorum yetmiyor" diye pahalılıktan dert yandı. " Türkiye'nin hali perişan" diyen vatandaşın, esnaf ile yaptığı pazarlıkta kullandığı ifadeler ise çevredekileri gülümsetti.

Pazarda vatandaşların sorunlarını dinleyen torun iktidarın ekonomi politikasına tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatsa'da çarşı pazar, sokak sokak geziyor, hemşehrilerimizle konuşuyoruz. Esnaf, tüccar, müşteri fark etmiyor, bütün yurttaşlarımızın dertleri ortak. Yıkıcı enflasyon, düşük maaşlar ve geçinemeyen milyonlar... İktidarın yarattığı bu yıkım kader değildir. İlk seçimlerde Türkiye ittifakı güzel ülkemizi yeniden ayağa kaldıracaktır."