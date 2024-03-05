CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, dünyada en yüksek enflasyonun Türkiye'de yaşandığını, bu durumun da sofraya yansıdığını belirtti. Torun, Eurostat verilerine göre Türkiye'nin Avrupa'da sağlıklı beslenme konusunda son sırada yer aldığını söyledi.
ENAG ve TÜİK'in şubat ayı enflasyon verilerini karşılaştıran Torun, şu değerlendirmede bulundu:
"ENAG verilerine göre aylık enflasyon şubat ayında yüzde 4,32 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 121,98 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 67,07, aylık enflasyon ise 4,3. Malum zatlar diyorlar ya 'Bütün dünyada enflasyon var, her ülkede enflasyon var, bu bize özel değil. Türkiye enflasyonla mücadele ediyor.' Neyin mücadelesini yapıyorsun? Amerika'da açıklandı, birçok ülkede açıklandı, dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Soframıza bakarak Türkiye'nin durumunu anlamak mümkün. Eurostat verilerine göre Türkiye sağlıklı beslenme konusunda Avrupa'da son sırada. Evimize et girmiyor, evimize tavuk eti girmiyor. Evimize yememiz gereken, tüketmemiz gereken meyve sebze girmiyor. Avrupalının yüzde 97'si iki günde bir et, tavuk, balık tüketiyor. Türkiye'de ise her 10 kişiden 4'ü iki günde bir et, tavuk ve balık tüketebilecek finansal güce sahip değil. Maalesef yaşadığımız tablo bu. Aradaki fark devasa ve bu fark AKP iktidarının işçiden, memurdan, emekliden, bu ülkenin öz kaynaklarından çaldıklarından kaynaklanıyor, İsraftan kaynaklanıyor. Bu ülkenin hakkını bir avuç zümreye yedirmesinden kaynaklanıyor."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Seyit Torun: Türkiye'de En Yüksek Enflasyon ve Sağlıksız Beslenme - Son Dakika
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, Türkiye'de yapılan taramaların yapay zeka ile okunması sonucunda teşhis süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Yapay zeka çalışmalarının ileri seviyelerinde ise raporların da yapay zeka tarafından yazılacağı ve daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşılacağı ifade edildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kağıt toplayıcısı Kadir Alp, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
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