Chp Milletvekili Ulaş Karasu: Bu Ülkede Ayağını Denk Alması Gereken Birisi Varsa O da En Başta Sen ve Ülkeyi Sömüren Yandaşlarındır!

Güncel

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Recep Tayyip Erdoğan...Genel Başkanımız'a "Ayağını denk al" demişsin! Bu ülkede ayağını denk alması gereken birisi varsa o da en başta sen ve ülkeyi sömüren yandaşlarındır! Tehdit ettiğin Genel Başkan CHP'nin Genel Başkanıdır! Ne önünde salya sümük ağlayan FETÖ'cü, ne de kafasını kuma gömmüş senin yöneticilerinden biri değildir!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Karasu açıklamasında şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan...Genel Başkanımız'a "Ayağını denk al" demişsin! Bu ülkede ayağını denk alması gereken birisi varsa o da en başta sen ve ülkeyi sömüren yandaşlarındır! Tehdit ettiğin Genel Başkan CHP'nin Genel Başkanıdır! Ne önünde salya sümük ağlayan FETÖ'cü, ne de kafasını kuma gömmüş senin yöneticilerinden biri değildir! Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin Genel Başkanlarını tehdit etmek kimsenin haddi değildir! Bu ülkede tek Başkomutan vardır; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. ve Atatürk CHP'nin ebedi Genel Başkanıdır!"