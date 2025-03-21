CHP Milletvekilleri, TBMM'den Birinci Meclis'e Yürüdü.

Haber: Berfin BAYIR - Kamera: Ramazan Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - CHP Milletvekilleri TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis'e "Milletin iradesine sahip çıkıyoruz" sloganıyla yürüdü. Yürüyüş boyunca yurttaşlar alkışlarla ve araba kornalarıyla destek verdi. Birinci Meclis önünde toplanan yüzlerce yurttaş "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her yer İstanbul her yer direniş" sloganları attı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yürüyüşe destek olmak için Ulus'ta toplanan kalabalığa seslenerek "Recep Tayyip Erdoğan sizden toplananlardan, konuşanlardan, yürüyenlerden korkuyor. Onu korkutmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler devam ederken CHP Milletvekilleri TBMM Çankaya kapısından Ulus'taki Birinci Meclis'e "Milletin iradesine sahip çıkıyoruz" sloganıyla yürüdü. Yürüyüşe Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ile yurttaşlar katıldı. Milletvekilleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıyarak yürüdü. CHP'nin yürüyüşüne polis zaman zaman müdahalede bulundu. Yürüyüş boyunca yurttaşlar alkışlarla ve araba kornalarıyla yürüyüşe destek verdi.

Milletvekilleri, Birinci Meclis önünde otobüs üzerinden konuşma yaptı. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve yüzlerce yurttaş Birinci Meclis önünde toplandı. Yurttaşlar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her yer İstanbul her yer direniş", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Dikmen'den yürüyen yurttaşlar da Birinci Meclis'e ulaştı.

Başarır: "Tayyip Erdoğan sizden toplananlardan, konuşanlardan, yürüyenlerden korkuyor. O korkutmaya devam edeceğiz"

"İzin vermeyeceğiz. Hep beraber direneceğiz" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ulus'ta Birinci Meclis'in önünde kendilerini destekleyen yurttaşlara şöyle konuştu:

"Bu ülkede 12 Mart'ta 12 Eylül'de 19 Mart'ta utanç verici darbeler yaşandı. Seçilmiş İstanbul Belediye Başkanımızı, üç kez seçilmiş belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Neden? Kaybetme korkusu, koltuk korkusu, Ama ne yaparsan yap Tayyip Bey, kaybedeceksin. Kaybedeceksin. Zulmünde boğulacaksın. Biz, 86 milyona sesleniyoruz. Gençlere sesleniyoruz. Ezilen emeklimize, işçimize, çiftçimize sesleniyoruz. Biz kimseye mecbur değiliz. Biz kimseye mecbur olmadık. Kimseye mecbur olmayacağız. O yüzden direnmek anayasal bir haktır, toplanmak anayasal bir haktır, asla suç değil. Bakın Recep Tayyip Erdoğan sizden toplananlardan, konuşanlardan, yürüyenlerden korkuyor. Onu korkutmaya devam edeceğiz. O yüzden ben üniversitelerde, sokaklarda anayasaya göre anayasal hakkını kullanan 86 milyona teşekkür ediyorum. Demokrasiye sahip çıkacağız. Hukuka sahip çıkacağız. Bu zorbalara darbecilere eğilmeyeceğiz. Pazar günü sandığa gidip Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz ve yakın bir zamanda da Tayyip Bey'e zorba düzenine, çürümüş bu düzene güle güle diyeceğiz.

Taşcıer: " Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kara lekeye mahkum etmeye çalışanları, tarihin çöp sepetine atacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de şöyle konuştu:

"19 Mart günü milletin iradesine engel olmaya çalışanlar seçme ve seçilme hakkını yok saymaya çalışanlar demokrasiyi ve hukuku askıya alarak çok açık şekilde darbe girişiminde bulunmuştur. Biz CHP olarak bugüne kadar daha önceki darbelerde nasıl dimdik durduysak, hükümet tarafından gerçekleştirilen bu darbeye karşı dimdik şekilde durmaya ve hayır demeye devam edeceğiz. Milletin iradesini yok saymaya çalışanlara karşı işte bugün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün huzuruna geldik. Bu darbe girişiminin ilk püskürtmesini 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde gerçekleştireceğiz. Milletin iradesini yok saymaya çalışanlara inat, Ekrem İmamoğlu'nun seçme ve seçilme hakkına engel olmaya çalışanlara inat 86 milyon inancı, kimliği, bugüne kadar oy verdiği partisi ne olursa olsun demokrasi, hukukun üstünlüğü, Cumhuriyet paydasında bir araya geleceğiz ve 23 Mart'ta milletin seçme ve seçilme hakkının engel olmasının önünde nasıl tek duracağını bu iktidara hep birlikte göstereceğiz. İlk seçimde Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda bu kara lekeye mahkum etmeye çalışanları, tıpkı diğerleri gibi tarihin çöp sepetine atacağız.

Ne demişti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı sizsiniz, kurtarıcı millet', sizin oylarınızla bu ülkeyi, bu Cumhuriyet'i yok saymaya çalışanlara karşı hep birlikte savunacağız, hep birlikte kurtaracağız ve hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte ulaştıracağız ve diyoruz, 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.'"

Emir: "Cumhuriyet, demokrasi ve tabii ki cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu için mücadeleye devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Elin despotlarına asla alan bırakmayacağız. Bu güzel ülkeye, bu güzel halka, gençlerimize koltuğuna sahip çıkmak için gasp ediyorlar. Ama biz, her birimizden o kararlılığı görüyorum. Her birimizin gözünde Mustafa Kemal'i Dikmen sırtlarında karşılayan Seğmenlerin kararlılığını görüyorum. Cumhuriyet, demokrasi ve tabii ki cumhurbaşkanımız Ekrem İmamoğlu için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından CHP milletvekilleri, polisin ODTÜ'deki öğrencilere ağır müdahale ettiğini belirterek öğrencilerin eylemine destek vermek üzere ODTÜ'ye gitti.