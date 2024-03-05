CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt Verdi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Engellenmeseydik eğer, Muğla bir bu kadar daha olurdu' diye cümle kurmuş. Duyunca şaşırdım. Sanki engellenen bir muhalefet ya da etkisiz bir siyasi kişilik konuşuyormuş gibi geldi. Pırıl pırıl Muğla'da neredeyse yılın her günü güneş açıyor. Güneşten enerji üretelim, ürettiğimiz enerjiyi halkımızla buluşturalım istedik. Bir imza atmayıp projemize engel oldunuz" dedi.
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Milas Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Merkezi yönetim tarafından engellenmesine rağmen CHP'li belediyelerin yatırım, proje ve hizmetlerine devam ettiğini dile getiren Uzun, "Bütün bu hizmetler sanıldığı kadar kolay yapılmıyor. Birçok engellemeler, hizmetin gerekliliğini en iyi siz bildiğiniz halde ve o hizmet için kapısı çalınan siz olduğunuz halde bu hizmetlerin yapılmaması için gücü elinde bulunduranlar, yani merkezi hükümet olmadık engeller çıkarıyor. Mazerete hiç sığınmadık. Bütün çıkarılan güçlüklere rağmen yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün burada yine temel atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla mitinginde yaptığı açıklamalara cevap veren Uzun, "Dün Muğla'da merkezin tek sahibi olduğunu, hatta ara ara buyrukları ile kendini ne sandığını bilmediğim Sayın Cumhurbaşkanı "Engellenmeseydik eğer, Muğla bir bu kadar daha olurdu' diye cümle kurmuş. Duyunca şaşırdım. Sanki engellenen bir muhalefet ya da etkisiz bir siyasi kişilik konuşuyormuş gibi geldi." dedi. Uzun, "Halkın yararına ne yapmak istedin de Muğla'ya, Milas'a biz engel olduk?" ifadesini kullandı.
"YÖREMİZİN TALAN EDİLMESİNE DUR DEDİK"
Uzun, halkın yararına olmayan projelere izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Erdoğan konuşmasında 'Projelerimizi engellediler, yargıya gittiler yargıyla bizi durdurdular' diye bir cümle sarf etmiş. Evet, biz onu engellemişiz. Neyi engellemişiz? Hukuka aykırı yapmak istediği şeylere engel olmuşuz. Yöremizin talan edilmesine 'dur' demişiz. Yanan ormanlarımızın yerine otel yapmak istemişler ona engel olmuşuz. Sayın Cumhurbaşkanı Milas'tan sesleniyorum size. Biz size halkın yararına olmayan şeyi yapmak istediğinizde engel olacağız, engel olacağız." dedi.
"PROJEMİZE ENGEL OLDUNUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'da yapılmak istenen güneş enerjisi projesine engel olduğunu söyleyen Uzun, "Çok şey istemedik sizden, sadece bir imza istedik. Paramız var, kredimiz var, biz bunu öderiz. İstediğin gibi incelet ama şu imzayı at. Pırıl pırıl Muğla'da neredeyse yılın her günü güneş açıyor. Güneşten enerji üretelim, ürettiğimiz enerjiyi halkımızla buluşturalım istedik. Bir imza atmayıp projemize engel oldunuz." dedi.
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