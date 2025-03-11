CHP Myk, Öcalan'ın Çağrısı Ardından Yaşanan Gelişmeleri ve Dem Parti Ziyaretini Değerlendirdi… "Cumhur İttifakı Ne Yapacağına Karar Versin" - Son Dakika
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CHP Myk, Öcalan'ın Çağrısı Ardından Yaşanan Gelişmeleri ve Dem Parti Ziyaretini Değerlendirdi… "Cumhur İttifakı Ne Yapacağına Karar Versin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından yaşanan gelişmeler ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret ele alındı. Süreci yakından takip ettiklerini, çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini vurgulayan CHP kurmayları, Kürt sorununun çözümünün Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamında ele alınması gerektiğine işaret etti. Kurmayları, sürecin iç politikaya tahvil edilmeden ve kişisel çıkar devşirilmeden götürülmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı'na üye partilerin ise süreci kendi aralarında konuşması gerektiğini belirterek, "Önce Cumhur İttifakı ne yapacağına karar versin" ifadesini kullandı.

11.03.2025 07:41  Güncelleme: 09:57
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından yaşanan gelişmeler ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaret ele alındı. Süreci yakından takip ettiklerini, çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini vurgulayan CHP kurmayları, Kürt sorununun çözümünün Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamında ele alınması gerektiğine işaret etti. Kurmayları, sürecin iç politikaya tahvil edilmeden ve kişisel çıkar devşirilmeden götürülmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı'na üye partilerin ise süreci kendi aralarında konuşması gerektiğini belirterek, "Önce Cumhur İttifakı ne yapacağına karar versin" ifadesini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki gelişmeleri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrası yaşanan gelişmeler ile DEM Parti'nin başlattığı siyasi parti turlarını ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta yapılacak ön seçim hazırlıklarını ele aldı.

CHP kurmayları, Kürt sorununun Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamında ele alınması gerektiğini, ülkede yaşanan hukuksuzlukların ve Anayasa ihlallerinin sürdüğünü, seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın halen cezaevinde olduğunu, seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanması uygulamasının devam ettiğini kaydetti. Sürecin şeffaf yürütülmediğini ve iç politikaya tahvil edilmeye çalışıldığını belirten kurmaylar, "Anlatılmayan bir süreçle ilgili yorum yapmamız bekleniyor. CHP'nin pozisyonu 40 yıldır belli. 'Barış olsun, terör sona ersin, şehit vermeyelim' diyen bir siyasi partiyiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ortada yok, ağzını bıçak açmıyor. Tayyip Erdoğan inisiyatif alsın. Çıksın, düşüncelerini açıklasın. Sürece zarar veren Erdoğan'ın kaçak dövüşmesidir" ifadelerini kullandı.

"İç politika devşirmeye çalışıyorlar"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyareti değerlendiren kurmaylar, "Kürtler, 'Sorunum var' diyorsa sorun vardır. Kurucumuzun ilkesi, 'Yurtta sulh cihanda sulh.' Dolayısıyla iç barış olmadan dış barış olmaz. Çözüm merkezi TBMM olmalıdır. Bunu daha önceki süreçte de söylemiştik, dinlemediler. Geçen sefer de benzer hataları yaptılar. Çünkü sadece iç politika devşirmeye çalışıyorlar. Bir komisyon kurulması, partilerin birlikte çalışması, partiler arası diyaloğun devam ettirilmesi önemli. Biz Bahçeli'nin şifrelerini okumak zorunda değiliz. Şifreyle siyaset yapmasınlar" ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı ne yapacağına karar versin"

Kurmaylar, Cumhur İttifakı'na mensup siyasi partilerin konuyu kendi aralarında konuşması gerektiğine dikkati çekerek, "Mesela HÜDA PAR'a sorsunlar bakalım, ne düşünüyor diye. Yavru ortakları DSP'ye sorsunlar, HÜDA PAR ile aynı yerde mi duruyormuş. O yüzden Cumhur İttifakı ne yapacağına karar versin. O güne kadar bizim söyleyeceğimiz şey: Meclis zemin olmalıdır, şehit aileleri ve gazilerin gönlüne sinmeyen hiçbir şey kabul edilemez ve bu süreç iç politikaya tahvil edilmeden, kişisel çıkar devşirilmeye çalışılmadan yönetilmelidir. CHP olarak asla Anayasa değiştirme sürecinin içinde yer almayız. Anayasa'ya uymayan birisiyle Anayasa konuşmayız. Anayasa konuşacağımız bir gün gelecek. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. Meclis kurucu meclis işlevi görecek. Türkiye, parlamenter sisteme dönmek için çalışmalarını yapacak. O zaman konuşacağız. Anayasa değişikliği de kırmızı çizgilerden biri. CHP'nin tutumu ve kırmızı çizgileri belli" diye konuştu.

"Bahçeli'nin ağzından şehitleri, gazileri duymaz olduk"

Sorumluluklarının 86 milyonun tamamına ve şehit aileleri ile gazilere olduğunu belirten kurmaylar, "Onları dışarıda bırakan hiçbir formül CHP tarafından kabul edilemez. Ne hikmetse Bahçeli'nin ağzından şehitleri, gazileri duymaz olduk" dedi.

"İktidar anketlerde düzenli olarak ikinci parti çıkıyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ve 23 Mart'ta düzenlenecek tek adaylı ön seçime ilişkin değerlendirmelerini ileten kurmaylar, AK Parti'nin anketlerde düzenli olarak ikinci parti çıktığını, CHP'nin iktidara yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını belirterek, "Üç stratejisi var: CHP'yi itibarsızlaştırmak, toplumu sindirmek ve rakibini ortadan kaldırmak. Birincisi için kayyumlar atıyor, davalar açıyor, belediye başkanlarına operasyonlar düzenliyor. İkinicisi için TÜSİAD Başkanını, Ayşe Barım'ı, gazetecileri, yazarları içeri alıyor. Topluma diyor ki 'Benim aleyhimde konuşamazsın. Ben, seni konuşturmam.' Üçüncüsü için 'Ben İmamoğlu ile yarışamam, ondan kurtulacağım' diyor. Yıldırmaya çalışıyor, dosyalarla ayarını bozmaya çalışıyor. Son koz olarak da siyasi yasakla tablonun dışına çıkarmayı planlıyor" ifadesini kullandı.

Kurmaylar, CHP'nin ön seçim kararı ile "sıra dışı" bir kararı aldığını belirterek, bu adımı AK Parti'nin beklemediğini ifade etti.

Üyeler istediği ilde oy kullanabilecek

Ön seçimde üyelerin kayıtlı oldukları il dışında istediği ilde oy kullanabileceğini belirten kurmaylar, "İnsanlara ekonomik olarak yara açmak istemiyoruz. İlgili ilçe başkanlığına giderek 'Oyumu burada kullanacağım' derse istediği ilde kullanabilecek. Listeler ona göre tanzim edilecek" dedi. Partinin üye sayısının 1 milyon 744 bin 588'e ulaştığı belirtilirken, 1 milyonun üzerinde bir katılım oranının yakalanmasının beklendiği ifade edildi.

"Türkiye'nin bir muhalefet problemi yok, iktidar problemi var"

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in parti kuracağına ilişkin değerlendirmeleri sorulan parti kurmayları, "Öyle uygun görmüşse canı sağ olsun" dedi. Kurmaylar, "Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin muhalefet problemi yok. Türkiye'nin bir iktidar problemi var. AKP'nin sorun çözme potansiyeli bitmiş durumda. Sorunun kendisi AKP" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Myk, Öcalan'ın Çağrısı Ardından Yaşanan Gelişmeleri ve Dem Parti Ziyaretini Değerlendirdi… 'Cumhur İttifakı Ne Yapacağına Karar Versin' - Son Dakika

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