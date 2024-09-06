Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu\'nun Yanındayız

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davaları değerlendirdi. Yavaş, "Ben bunların siyasi olduğunu düşünüyorum. Bu davanın görülüyor olması bile hukuk sistemimiz açısından utanç verici. Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar yanında olacağız" dedi.

CHP'de tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. ATO Congressium'da yapılan kurultaya delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurultayda, kurultaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalara dair ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin görüşüleceği 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin Yavaş, "Olumlu olacağını düşünüyorum çünkü büyük bir heyecan var. İnşallah iktidar olunacak. Bir değişim görünüyor. Ben bu hafta Sivas'taydım, oraları gördüm. Gerçekten vatandaş zor durumda ve bir çare arıyoruz. Çare de bu Tüzük Kurultayı, arkasından da yapılacak Program Kurultayı sonunda herhalde iktidara yönelik güzel mesajlar çıkacak" diye konuştu.

"İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yanındayız"

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davalarla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sadece İmamoğlu değil, Kılıçdaroğlu'na açılan dava var. Ben bunların siyasi olduğunu düşünüyorum. Hatta daha önceki dönemde Sayın İmamoğlu hakkında böyle bir dava söz konusu olduğu zaman o zamanki genel başkanımıza şunu söylemiştim, 'Gerekirse hepimiz birden bırakalım, bir tepki gösterelim.' Çünkü artık siyasete yargının müdahale etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Son günlerde yapılan açıklamalara bakarsanız onandı/onanmadı gibi normalde hukuk sistemimize hiç yakışmayan konuşmalar yapılıyor. Ben aynı zamanda bir hukukçuyum, bugün Yargıtay'ın hangi kelimelerin hakaret, hangilerinin hakaret olmadığı konusunda kararları var. AİHM'nin kararları var. Bu davanın görülüyor olması bile hukuk sistemimiz açısından utanç verici. Kendisinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar yanında olacağız."