CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı... Berhan Şimşek: "Hızlandırılmış Bir Kurultay, Hızlandırılmış Bir Saat, Hızlandırılmış Bir Yapı"

(ANKARA) - CHP'nin 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı'nda eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek 97 delegenin imzasını aldığını belirterek beş dakika geç kaldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den rica ettiğini söyleyen Şimşek, "Divan Başkanı'ndan usul hakkında konuşmak istediğimi söyledim. Geçen Kurultay Sayın Özgür Özel'in seçildiği kurultayda listeler dört saat sonra verildi. Ama diyeceksiniz ki şartlar ahval bu. Hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat, hızlandırılmış bir yapı. 15 gün önce kurultay kararı arıyoruz. 10 gün tatil, 3 gün içerisinde bayram ve adaylar yarışacak" diye konuştu.

CHP'nin "İrade Milletindir" temalı 21. Olağanüstü Kurultayı'nda seçilme yeterliliğine sahip tek genel başkan adayı, mevcut Genel Başkan Özgür Özel oldu.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın genel başkanlığa adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek 97 delegenin imzasını aldığını ancak beş dakika geç kaldığını belirtti.

Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktarırken, Özel'in Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

"Hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat, hızlandırılmış bir yapı"

Şimşek kurultay salonu dışında gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Arkadaşlar ben CHP Gençlik Kollarından gelen bir arkadaşınızım. Partinin 45 yıllık üyesiyim ve delegenin kararıyla adaylığa karar verdim. Aday olmadım. Olamam arkadaşlar. Dün akşamdan beri imzalar topluyoruz. Aradan bir saat geçiyor. Bir baskı altında beş imza çekiliyor, altı imza çekiliyor. Büyük bir uğraşla bir saatlik uykuyla ve konuşma metni yazarak salona geldim ve hepiniz burada şahitsiniz, buradan salondan içeriye girebiliyor musunuz? Girebiliyor musunuz? Giremiyoruz. Arkadaşlar dosyayla geliyor. Benim danışmanım veya benim yanımda olan arkadaşlar ellerinde bir belge yok ve genel merkez bunu vermiyor. Arkadaşlar içeriye beş dakika geç girdi. İnanılır gibi değil. Buyurun. Müracaatım, 97 tane imza burada. Sayın Özgür Özel, rica ettim. Divan Başkanından usul hakkında konuşmak istediğimi söyledim. Geçen Kurultay Sayın Özgür Özel'in seçildiği kurultayda listeler dört saat sonra verildi. Ama diyeceksiniz ki şartlar, ahval bu. Hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat, hızlandırılmış bir yapı. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, 10 gün tatil, 3 gün içerisinde bayram ve adaylar yarışacak. Nasıl yarışacak? Çok üzgünüm."

"Özel öncesinde 'Normalleşeceğim, yumuşayacağım' deseydi acaba içerideki delege yüz oy verir miydi?"

Şimşek, Özel'e hitaben "Neden Tayyip'in karşısında ayağa kalktın, neden Tayyip Erdoğan Bey 'şaibeli kurultay' dediğinde 'şaibe varsa çıkıp söylemeyen hukuksuzdur, haksızdır. Atatürk kadar konforum yok' dedin. MİT Müsteşarı'na üyeleri sormaya kalktın?" sorularını yöneltti.

Özel'in "komik işler ortaya koyduğunu" söyleyen Şimşek, "Temmuz ayında saat 21.00'de ışık kapattın, açtırdın. En önemli önerisi bin 400 liralık Yeni Rakı 140 lira olacak... Arkadaşlar yapılan gafların haddi hesabı yoktur. Bunları parti örgütüyle paylaşmamız gerekirdi. Sayın Özel bir önceki kurultayda bunları söyleseydi 'Ben Tayyip Erdoğan'ın karşısında ayağa kalkacağım. Ben el sıkışacağım Sayın Bahçeli'yle. Normalleşeceğim, yumuşayacağım' deseydi acaba içerideki delege yüz oy verir miydi?" diyerek tepki gösterdi.

"İmamoğlu'nun tutuklanması yumuşamanın sonucu"

Ekrem İmamoğlu ve içerideki tutukluların "normalleşme ve yumuşamanın sonucu" olduğunu söyleyen Şimşek, "Bunları söyleyeceğiz diye niye korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz?" dedi.

"Bütün bunların içerisinde tek kale maç, tek lider, tek liste" diyen Şimşek şunları kaydetti:

"Hoş geldin Tayyip Erdoğan. Efendim lütfetmişler, çarşaf liste yapmışsınız. Düne kadar blok listeyle gittiniz. Son anda bunu değiştirdiniz. CHP kimsenin holdingi değildir. CHP örgütü kimsenin marabası değildir. Bu parti öyle sıradan kurulmadı. Dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilmedi. Bu partinin dilekçesi Gelibolu'da, Sivas Kongresi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde atalarımızın, dedelerimizin kanının mürekkebiyle kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi, santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Beş dakika arkadaşlar. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu. Kısa pantolonla geziyordu. Ha şöyle bakıyorlar. '31 Mart'tan önce CHP'ye emek veren kimse yok'. Kim gibi? Tayyip Erdoğan da diyor ya, 'Bizden önce çamaşır makinası, buzdolabı, ambulans yoktu'. Bu arkadaşlar da diyor ki 'Bizden önce emek verenler yok'. Böyle bir şey olabilir mi? Biz gözaltına alınıyoruz Burhaniye'de. Genel merkezden, ey örgüt duyun, bir kişi arayıp 'Geçmiş olsun' demiyor ya. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gazeteci 'Ajan provokatör' diyor. Bir tanesi ağzını açıp konuşmuyor. Bu arkadaşlar genel başkanına, üyesine sahip çıkmayan bu partiye mi sahip çıkacak? Ben parti kamuoyunun ve ülke kamuoyunun takdirine soruyorum. Üzgünüm. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bu arkadaşlar bu partiyi yönetirken reçeteyi kime yazdırıyorlar? Merak ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla umut ederim ki rahmetli annemin sözüdür bu, 'İki gece arasında bir gündüz vardır'. Mutlaka CHP örgütü o gündüzü hem partimize hem de ülkeye yaşatacaktır."

"Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi"

Sosyal medya hesabından da konuyla ilgili açıklama yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 2. Olağanüstü Kurultayı'nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için, divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel ile Sayın Murat Emir ile Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen, 'Hayır vakit geçmiştir' dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum. Saygılar."

"İmzayı görmek isteyenler beni arayabilirler"

Bu paylaşımın ardından bir açıklama daha yapan Şimşek, "Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımız söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim" dedi.