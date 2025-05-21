CHP'nin Miting Afişleri TMSF Tarafından Engellendi - Son Dakika
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CHP'nin Miting Afişleri TMSF Tarafından Engellendi

21.05.2025 22:23
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Orhan Sarıbal, TMSF'nin CHP'nin afişlerini engellemesini siyasi operasyon olarak değerlendirdi.

(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "25 Mayıs'ta Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da yapacağımız büyük halk buluşmasının öncesinde İl Başkanlığımızın duyuru afişleri, TMSF tarafından engellendi. TMSF, Saray'ın sansür kurulu gibi davranarak, iktidarın siyasal tetikçiliğini üstlenmiştir. Bu doğrudan siyasi operasyondur." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'nin Bursa'da düzenleneceği miting öncesi Bursa İl Başkanlığı tarafından hazırlanan duyuru afişlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından reddedildiğini bildirdi.

Sarıbal, "25 Mayıs'ta Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla Bursa'da yapacağımız büyük halk buluşmasının öncesinde İl Başkanlığımızın duyuru afişleri, TMSF tarafından engellendi. TMSF, Saray'ın sansür kurulu gibi davranarak, iktidarın siyasal tetikçiliğini üstlenmiştir. Bu doğrudan siyasi operasyondur. Hodri meydan! Ferman padişahınsa, sokaklar bizimdir! 25 Mayıs'ta korktukları o meydanda; yüzbinlerle buluşacağız. Bu memleket de söz de bizim, sokak da gelecek de bizim!" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş:  Bursa'da yüzbinlerle buluşmamızı engelleyemeyeceksiniz

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, konuya ilişkin şunları aktardı:

"Bursa'da yüzbinlerle buluşmamızı engelleyemeyeceksiniz! 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz büyük halk buluşması öncesinde, kent genelindeki bilboardlarda mitingimize dair duyuru görsellerimizin yer alması için ücretini ödememiz kaydıyla ilgili başvurumuzu gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki, bu demokratik ve yasal başvurumuz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından reddedildi.

Bu karar, yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik değil; aynı zamanda halkın haber alma hakkına, demokratik katılım ve ifade özgürlüğüne de bir müdahaledir. Her fırsatta halkla buluşan, meydanlarda görüşlerini dile eden bir partinin, anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştirmek istediği bir mitingin duyurulmasının engellenmesi kabul edilemez.

TMSF'nin bu kararı, kamu kaynaklarının tarafsız ve adil kullanılmadığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu tür engellemelere boyun eğmeyecek, halkla buluşmaktan, halkın sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Mitingimize büyük katılımı engelleyemeyeceksiniz.

25 Mayıs Pazar günü Bursa'da yüzbinlerle birlikte gerçekleştireceğimiz mitingimizde demokrasiye sahip çıkma irademizi göstereceğiz ve birlikte daha aydınlık bir Türkiye için sesimizi yükselteceğiz"

Kaynak: ANKA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Etkinlikler, Operasyon, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Miting Afişleri TMSF Tarafından Engellendi - Son Dakika

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