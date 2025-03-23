CHP'nin Ön Seçimi İçin Ankaralılar Sandık Başında... Vatandaşlar İmamoğlu'na Desteklerini Dile Getiriyorlar - Son Dakika
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CHP'nin Ön Seçimi İçin Ankaralılar Sandık Başında... Vatandaşlar İmamoğlu'na Desteklerini Dile Getiriyorlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında oy verme işlemi Ankara'da devam ediyor. Ayrancı'daki Çankaya Evi'nde kurulan sandıklarda oyunu kullanan bir yurttaş, "72 yaşındayım ve İmamoğlu’nun arkasındayım, her zaman destekleyeceğim. Gençler, çocuklar ve doğmamış çocuklar için destekliyorum" dedi.

23.03.2025 13:32  Güncelleme: 14:01
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(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında oy verme işlemi Ankara'da devam ediyor. Ayrancı'daki Çankaya Evi'nde kurulan sandıklarda oyunu kullanan bir yurttaş, "72 yaşındayım ve İmamoğlu'nun arkasındayım, her zaman destekleyeceğim. Gençler, çocuklar ve doğmamış çocuklar için destekliyorum" dedi.

CHP'nin, bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim devam ediyor.

Ayrancı'daki Çankaya Evi'nde kurulan sandıklarda oyunu kullanan yurttaşlar tutuklama kararına tepki göstererek İmamoğlu ile dayanışma mesajlarını paylaştı.

Soruşturma dosyasındaki gizli tanıklara tepki gösteren bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Önce dönüp kendilerine baksınlar, yaptıkları yolsuzluklara. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar, her türlü pisliği yamamaya çalışıyorlar. Bunu yapan kişileri kınıyorum, gizli tanıkları kınıyorum. Gizli tanık nedir? Sokaktaki çapulcular. Dün Özgür Özel resimleriyle beraber gösterdi, hepsi çapulcu. Bize 'Çapulcu' diyorlar, onların hepsi çapulcu. Ekrem İmamoğlu'na bunları yapamazlar. 72 yaşındayım ve İmamoğlu'nun arkasındayım, her zaman destekleyeceğim. Gençler, çocuklar ve doğmamış çocuklar için destekliyorum. Çocukların yediği dayakları hiçbir zaman unutmam. Çünkü gar katliamında oradaydım, aynı zulümü yapıyorlar şimdi."

"Tutuklama kararına çok üzüldüm"

Gözaltı kararı sonrası başlayan sokak eylemlerindeki gençleri desteklediğini belirten bir yurttaş ise İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı ve ön seçime ilişkin, "Tutuklama kararına çok üzüldüm, zaten birkaç gündür ağlıyoruz. Bu olacak bir şey değil. İyi ki çıkıyorlar, yaşlısı, genci dışarıda ve çok mutlu oluyoruz. Biz de sabahın köründe geldik ve büyük bir mutlulukla oyumuzu kulandık" dedi.

Tutuklama kararlarının kanunsuz olduğunu söyleyen yurttaş, "Bu vatan çok zor kurtarıldı, Atamızın, şehitlerin sayesinde. Geleceğimiz, çocuklarımız için bu mücadeleyi veriyoruz. Çok üzgünüm, dün geceden beri ağlıyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak" diye konuşurken ön seçimde İmamoğlu'na destek vermek için sandık başına gelen başka bir yurttaş ise "Ben özgür olmak için oy verdim. Sadece CHP olarak değil, aynı zamanda tüm ülkedeki insanların aklını kullanarak kanunsuz şeylere 'evet' dememeleri için oy verdim. İnsanların aydın olması lazım. Türk milleti ve Atatürk'ün izinde yürüyen insanlar olarak buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir CHP üyesi ise sandık başında şunları söyledi:

"Diktatörlüğün olduğu bir ülkede bunlarla karşılaşmamızı anormal görmüyorum. Diktatörlüğe yakışacak bir adalet sistemi olduğu için burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kalabalığı görüyorsunuz, halk olarak mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bu diktatörlük yıkılıncaya kadar. Sokak eylemlerinin kırmanın, dökmenin dışında hiçbir şekilde engellenmesini doğru bulmuyoruz. Eylemlerimize de sokak gösterilerimize de devam edeceğiz. Bu diktatörlük bu ülkeden çekilinceye kadar mücadelemizi vereceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Ön Seçimi İçin Ankaralılar Sandık Başında... Vatandaşlar İmamoğlu'na Desteklerini Dile Getiriyorlar - Son Dakika

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