CHP'nin Ordu Mitingi... Altınordu Belediye Başkanı Tepe: Ordu Tarihinin En Kalabalık Mitingini Bekliyoruz

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP'nin yarın Ordu'da gerçekleştireceği mitinge ilişkin, "Yarın biz Ordu tarihinin en kalabalık mitingini bekliyoruz. Sahada gördüğümüz, özellikle vatandaşımızı davet ettiğimizde her davet ettiğimiz on yurttaşımızdan yedi tanesi 'Yarın mitingde buluşacağız' diyor. Bu bize ayrı bir heyecan veriyor, ayrı bir enerji katıyor. Zaten Sayın Genel Başkanımıza çok ciddi bir teveccüh var, çok ciddi bir ilgi var. Hem Sayın cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili çok ciddi bir tepki Altınordu'muzda ilk günden itibaren devam ediyor" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitingilerinin 67'ncisi yarın Ordu'da gerçekleşecek. Ordu'nun CHP'li Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin Anadolu duraklarından bir tanesi de yarın hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Saat 15.00'teki mitingimize bütün hemşehrilerimizi bir kez daha davet ediyoruz. Hem cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için hem de Türkiye'deki haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin bitmesi noktasında ve emeklisinden işçisine, çiftçisine herkesin rahat bir nefes alması için herkesi yarın saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte Ordu'dan sesimizi bir kez daha gür bir sesle hem Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olduğumuzu hem de seçilmiş İBB Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu bir kez daha buradan Ordu'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 15.00'te duyurmaya bütün Ordulu hemşehrilerimizi bir kez daha davet ediyorum.

"Bütün derdimiz insana, yaşama, hayata dokunan işler yapmak. Hiçbir operasyon, hiçbir algı, hiçbir süreçbizi yıldıramaz"

Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tabii ki Altınordu'muzda, özellikle Altınordu Ordu'nun en büyük ilçesi. Biz de bu noktada Altınordu'da bütün derdimiz, bütün anlayışımız insana, yaşama, hayata dokunan işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Altınordu Belediyesi olarak biz her gün 10 bin çocuğun sırasına beslenme saatinde halk sütlerimizi koyuyoruz. Kent lokantalarımızda işçiye, çiftçiye, emekliye sağlıklı ve güzel lezzetli, besin değeri yüksek aynı zamanda kent lokantasından yemeklerde bulunuyoruz. Halk etimiz aracılığıyla ete ulaşmakta zorluk çeken bütün insanlarımıza yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bizim bütün derdimiz ve bütün amacımız insana yaşama dokunan projeler üretmeye çalışıyoruz. Şimdi son olarak da yaptığımız yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'nin hemen karşısındaki refakatçi evimizle beraber de hem Ordu'dan hem Ordu dışından tedavi olmaya gelen insanlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda refakatçi evi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim bütün derdimiz insana, yaşama, hayata dokunan işler yapmak. O yüzden hiçbir operasyon, hiçbir algı, hiçbir süreç bizi yıldıramaz. Biz Sayın Genel Başkanımız Özgü Özel'in liderliğinde, Genel Merkezimizin ve Sayın İBB Başkanımızın, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde, önderliğinde, onun adaylığında hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.

"Bizim önceliğimiz halk; çocuklar, kadınlar, emekliler, işçiler, çiftçiler"

Bizim önceliğimiz halkın yararına, faydasına olacak işler yapabilmek. ve en büyük projelerimizden bir tanesi de her gün Altınordu'da 10 bin öğrencinin sırasına, beslenme saatinde ücretsiz halk sütlerimizi ikram ediyoruz. Bizim önceliğimiz halk, bizim önceliğimiz çocuklar, bizim önceliğimiz kadınlar, bizim önceliğimiz emekliler, işçiler, çiftçiler. Biz hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Biz hiçbir mazeretin, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan da yapılan bu hukuksuz süreçte de vatandaşlarımızın güçlü desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bütün hemşerilerimizle de sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Var olan enerjimizle, sinerjimizle her zamankinden daha fazla çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz çalışmaya devam edeceğiz.

"Ordu tarihinin en kalabalık mitingini bekliyoruz"

Yarın biz Ordu tarihinin en kalabalık mitingini bekliyoruz. Çünkü bundan önce yapılan mitinglerde çok coşku oluyordu. Ancak sahada gördüğümüz, özellikle vatandaşımızı davet ettiğimizde her davet ettiğimiz on yurttaşımızdan yedi tanesi 'Yarın mitingde buluşacağız' diyor. Bu bize ayrı bir heyecan veriyor, ayrı bir enerji katıyor. Sahada gördüğümüz zaten Sayın Genel Başkanımıza çok ciddi bir teveccüh var, çok ciddi bir ilgi var. Hem Sayın cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili çok ciddi bir tepki Altınordu'muzda ilk günden itibaren devam ediyor. Biz de yarın hep beraber meydanlarda buluşarak bu birlik ve beraberlik duygusuyla beraber de bizim net hedefimiz burada aslında Türkiye'deki adaletin yeniden tesis etmesi, hukuksuzluğun bitmesi ve gerçek anlamda insanların gündemlerinde yoksulluk var, insanların gerçek gündeminde ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçların ulaşması noktasında ciddi eksikler var. Vatandaşın gündemiyle Türkiye'deki oluşturmak istenen suni gündem aynı değil. O yüzden Altınordu'da da biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bunun için de gayretle Altınordu Belediyesi olarak derman belediyeciliği anlayışımızla, CHP belediyeciliği anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz."