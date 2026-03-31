Şanlıurfa\'da Tarlada Kesilmiş At Başı Bulundu

Şanlıurfa'da, tarlada çuvallar içerisinde, kesilmiş at başı ve parçalarıyla karşılaştı. Olay, Eyyübiye ilçesi Koçören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlalarına giden mahalleli, ağzı açık çuvallarda kesilmiş at başı ve parçalarıyla karşılaştı.

EKİPLER, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.