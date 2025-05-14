CHP'den Üniversite Öğrencilerine Destek

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Üniversite öğrencilerine zulüm ederek, onları tutuklayarak onları korkutacağını zannedenler, Türkiye'de demokratik muhalefeti sindireceğini zannedenler başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepsine sesleniyorum: Bu cunta hamleleriyle, bu antidemokratik müdahalelerle Türkiye'nin aydınlık sesini, Türkiye'nin demokrasi savunucusu olan gençleri, emekçileri, yurttaşları susturamazsınız." dedi.

CHP, Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitingde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Silivri çok sembolik bir yer. Çok uzun yıllardır Türkiye'de demokrasi karşıtı yapılmış tüm hukuk müdahalelerinin sonuçlarını yaşadığımız bir yer. Bugün de Ekrem İmamoğlu burada, Ümit Özdağ burada, bürokratlar burada, belediye başkanlarımız burada. Dolayısıyla aslında demokrasinin savunulacağı en önemli yerlerden birindeyiz. Baktığınız zaman Silivri çok güzel bir ilçe aslına bakarsanız ama biz maalesef antidemokratik süreçlerle anlıyoruz Silivri'yi.

Bugün de buradayız, binlerce yurttaşımız İstanbul'daki buluşma için bugün Silivri'ye geldiler. İstanbul'u bilmeyenler için söyleyelim aslında Trakya'nın göbeğine doğru bir yer. İstanbul için çok uzak bir yer. Hatta İstanbul demek bile çok zor ama buna rağmen oldukça büyük bir kalabalık var. Hata gelmeye devam ediyorlar yardım da rica ettik içeriye girmeleri sağlanması için. Bu mücadeleyi devam ettiriyoruz.

Öğleden sonra bugün Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özel'in bölge daire mahkemesinde davası vardı. Kayyumlar Türkiye'nin utancı. Türkiye'de seçmen iradesini sakatlayacak hiçbir yetkinin merkezi yönetime verilmemesi gerekir. Her şeyin hukuk çerçevesinde olması gerekir. Ne Esenyur'ta ne Ovacık'ta ne Şişli'de ne Mardin'de ne de başka bir yerde kayyumlarla ülke yönetilmemesi lazım. Merkezi idarenin kendi yaptığı tercihlerle siyasete yönlendirmesine izin vermemek lazım. Bugünkü dava o anlamda çok önemliydi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sonucu belli olacak.

Dünyanın gözbebeği Türkiye'nin gözbebeği bir üniversitede dün akşam saatlerinde inanılmaz bir zülüm yaşandı. Öğrenciler yerlerde sürüklendi, burnu kırılan öğrenciler var, sakatlanan öğrenciler var, kanaması olan öğrenciler var ve gerçekten insan bu derece zalimliği anlamakta çok güçlük çekiyor. Ne iktidarmış, ne çok sorununuz var mış sizin, siz neler yaptınız da bu iktidara bu kadar tutkunsunuz bu kadar iktidarda tutulmuşsunuz diyesi geliyor insanın.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılan zülmü kınıyorum. Boğaziçi Üniversitesine saldıran tekmelerle, provokasyonlarla oradaki öğrencileri kızdırmaya çalışanlara hiçbir şey yapılmadı. Tek birisi bile gözaltına alınmadı. Demokratik hakkını kullanan üniversite öğrencileri maalesef bugün yargılanıyorlar. Dördü tutuklandı, bazılarının daha devam ediyor yargılaması. Üniversite öğrencilerine zulüm ederek, onları tutuklayarak onları korkutacağını zannedenler, Türkiye'de demokratik muhalefeti sindireceğini zannedenler başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepsine sesleniyorum: Bu cunta hamleleriyle, bu antidemokratik müdahalelerle Türkiye'nin aydınlık sesini, Türkiye'nin demokrasi savunucusu olan gençleri, emekçileri, yurttaşları susturamazsınız. Bugün de Silivri'den bunun sesini duyacaksınız. Biz Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoru. Bunun için mücadelemiz devam edecek."