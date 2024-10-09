CHP'nin Suç Araştırması Reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin Suç Araştırması Reddedildi

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TBMM'de CHP'nin artan suç oranlarını araştırma önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi.

09.10.2024 20:07
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin suç oranlarındaki artışın nedenlerinin araştırılması önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Gençlerde şiddet, uyuşturucu, çeteleşmeye özenme, zorbalık hepsi bütüncül sorunlar ve çözersek bunları biz, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çözer. Aileden başlayarak eğitimden ekonomiye, denetimden-adalet sistemine kadar gerekli düzenlemelerin yapılması için bu araştırma komisyonunu kurmak zorundayız" dedi.

CHP, artan suç oranlarının nedenlerinin araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

CHP Grubu adına İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç konuştu. Kılıç, artan şiddet vakalarına dikkati çekerek, "Her gün şiddet vakaları, cinayet olayları… Her yer suç mahalli, organize bir vahşetin tam ortasındayız. Diyoruz ki acaba bu bir korku filmi mi, hayır. Korku filmine taş çıkarır gördüklerimiz izlediklerimiz" dedi. Kılıç, hızla yükselen çete ve mafyalara özenmenin kolay para kazanmanın ve lüks yaşam isteğinin gençlerin hayatlarını karartmaya devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yoksul bölgelerde yaşayan gençler suça teşvik edilip uyuşturucu batağına sokulurken yetkililer uzaktan seyrediyor. Çeteler sosyal medyada lüks hayatlarını gençlere pazarlıyor, karar para aklayanlar enerjili altınlı kahvelerini içmeye devam ediyor. Yeni nesil mafya internette açık açık propaganda yapıyor, yeni nesil şarkılarda aleni olarak uyuşturucu kullanımı güzellemesi yapılıyor.  Sosyal medyada tıklanmak uğruna şiddet videoları kol geziyor. Dizilerde suçlular gençlere örnek olarak sunuluyor. Gündüz programlarında ise ahlaksızlık ve şiddet normalleştiriliyor. Discord ve Telegram gibi uygulamalarda kurdukları örgütlerle çocukların beynini yıkayan, zorbalık eden, tacizi, tecavüzü, şantajı doğallaştırıyor.

Sadece infaz düzenlemesi ile gençlerdeki ahlaki çöküşe 'dur' diyemeyiz. Biz, komşusu açken tok yatmayan, yan sokakta cenaze olduğunda yedi gün televizyonunu kapatan, bir toplumuz. Merhamet en belirgin özelliğimizken nasıl buralara geldik diye sormayacak mıyız?"

"RTÜK, görmezden geliyor"

RTÜK'ün, gençleri kötü alışkanlıklara teşvik eden yayınları görmezden geldiğini, söyleyen Kılıç şöyle devam eti:

"Birileri TV kanallarında muhalif öldürmeyi planlarken, RTÜK Başkanı eş dost akrabayı kurumun içerisine yerleştiriyor. Suç makineleri dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken iktidar gibi düşünmeyen bunu söyleyen vatandaşların, işini yapan gazetecilerin, insan hakları savunucularının hapse tıkılması için adalet sistemini cadı avcısı olarak kullanılıyor.

Gençlerde şiddet, uyuşturucu, çeteleşmeye özenme, zorbalık hepsi bütüncül sorunlar ve çözersek bunları biz, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çözer. Aileden başlayarak eğitimden ekonomiye, denetimden-adalet sistemine kadar gerekli düzenlemelerin yapılması için bu araştırma komisyonunu kurmak zorundayız. Bunlar bizim çocuklarımız, yeğenlerimiz, torunlarımız. Eline kıymık batsa, gözünden yaş aksa, kaşını çatsa içimize dert olanlarımız. Bir dakikalığına çıkarıp rozetleri, elimiz vicdanımızda düşünelim en azından hayatlarımızdaki gençleri düşünelim. Bırakıp siyaseti, kapının dışında kalsın bir nesli şiddet ve suç sarmalından kurtarmak bizim boynumuzun borcu.   Bugünden sonra Milletvekilleri olarak aileler ve gençlere güven, kötülere kabus olalım."

Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, Milletvekili, Uyuşturucu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Şiddet, Hukuk, İzmir, Suç, MHP, Son Dakika

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