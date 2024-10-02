CHP, Okul Temizlik Sorunlarını Protesto Etti - Son Dakika
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CHP, Okul Temizlik Sorunlarını Protesto Etti

CHP, Okul Temizlik Sorunlarını Protesto Etti

CHP heyeti, okullardaki temizlik sorunlarına dikkat çekmek için MEB önünde protesto düzenledi.

02.10.2024 17:58
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "İktidarınızın 22'nci yılında bir zahmet okullardaki temizlik sorunlarını çözün beyefendi. Okulları temizlemeyi başarın. Çocukların sağlığından tasarruf etmeyin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne yürüdü. Yürüyüş sırasında "Eğitimde hak, hukuk, adalet", "Nitelikli eğitim istiyoruz" sloganları atıldı. CHP heyeti, zil çalarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, MEB önünde basın açıklaması yaptı.

'DUYMADILAR, HAYKIRMAK İÇİN GELDİK'

Özçağdaş, aylardır MEB ve iktidarı uyararak, çözüm önerileri sunduklarını belirterek, "3 haftadır okullar açıldı. Okulların pislik içerisinde olduğunu, tuvaletlerin tıkandığını, temizlenmediğini eğitim dönemi başlarken en az 60 bin temizlik görevlisine ihtiyaç olduğunu söyledik. Duymadılar. Bir kez de buradan haykırmak için geldik. Kulakları sağır olanlara, vicdanları tıkanmış olanlara, akılları sadece ideolojik saplantılarına göre oluşturdukları bir eğitim modelini çocuklarımıza zerk etmek üzerine çalışanlara duyurmak için geldik. Eğitim Bakanını kış uykusundan uyandırmak için geldik. Eğitimin içerisinde olduğu ağır sorunlar varken, bunlar için çözüm üretmesi gerekirken öğretmenlik mesleği yasa tasarısı getirip Meclis'e, 'Tekrar kadrolaşalım, atanmayı bekleyen 1 milyon öğretmeni bir anda sıfırlayalım, akademi kuralım yine bizim çocukları eğitime alalım ve hoşumuza gitmeyen, bizim direktiflerimize uymayacak öğretmenleri de hemen meslekten atalım' diyenlere duyurmak için geldik" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI; ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİMDİR'

Özçağdaş, "ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi altında tarikatları, pedagojik formasyonu olmayan imamları sınıflara sokanları protesto etmek için geldik. MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Projesi'yle çıraklığı bir model haline getiren ve çocuklarımızı iş kazaları ve iş cinayetlerinin kurbanı haline getiren bir sistemi protesto etmek için buradayız. Sadece çocuklarımıza 1 öğün yemek vermesi gereken ve her defasında '1 öğün yemek vereceğiz' diyen; ama bugüne kadar bırakın gerçekleştirmeyi okul öncesi dönemdeki yemeği dahi kısan, oradan bile tasarruf eden, onu bile çok gören anlayışı protesto etmek için geldik. Bugün Meclis'te öğretmenlik mesleği yasa tasarısını geçirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'nin ihtiyacı; laik, bilimsel, demokratik, çağdaş bir eğitimdir ve bunu oluşturmak üzere de iktidarımızı hazırlıyoruz" diye konuştu.

'8 BİN LİRAYA İNSAN ÇALIŞTIRMAYA KALKMAYIN'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendiğini aktaran Özçağdaş, "İktidarınızın 22'nci yılında bir zahmet okullardaki temizlik sorunlarını çözün beyefendi. Okulları temizlemeyi başarın. Çocukların sağlığından tasarruf etmeyin. 8 bin liraya insan çalıştırmaya kalkmayın. Sermayeyi besleyeceğinize çocukların sorunlarından, onların yaşadıklarından uzak kalmayın. Tasarrufa önce sarayınızdan başlayın" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK- Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP, Okul Temizlik Sorunlarını Protesto Etti - Son Dakika

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