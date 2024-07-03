CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında bilgi istedi - Son Dakika
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CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında bilgi istedi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin uygulama alanı içerisinde bulunan Ordu İlçeleri Fatsa, Çamaş ve Gürgentepe'de meydana gelen sel felaketleri sonrasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan projeyle ilgili bilgi talep etti. Torun, projenin sel felaketlerini önlemek için hangi çalışmaların yapıldığını, harcamaların miktarını ve tamamlanma tarihini sordu.

03.07.2024 17:31
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin uygulama alanı içerisinde bulunan Ordu İlçeleri Fatsa, Çamaş ve Gürgentepe'de 1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen yoğun yağış sonrasında sel felaketleri meydana geldiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan projeyle ilgili bilgi istedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin durumuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Torun önergesinde "Söz konusu projenin temel amaçları içerisinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine mücadelenin ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi olduğu açıklanmıştır. Ordumuzda her sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel felaketlerine karşı 2021 yılında başlanan Bolaman Nehri Havzası Projesi kapsamında hangi önleyici ve dayanıklılığı güçlendirici çalışmaların yürütüldüğü bilinmemektedir. Başlangıcının üzerinden 4 yıl geçmiş olan projenin Ordumuzun kronik sorunu haline gelen sel felaketlerinin önlenmesine ilişkin somut kazanımlar getirmediği görülmekte, proje uygulama alanında ikamet eden, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi beklenmektedir" dedi.

Torun, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Ordu'da son yıllarda sıklıkla yaşanan sel felaketlerinin engellenmesi ve bölgedeki su yönetimini düzenlenmesi amacıyla Bolaman Nehri Havzası Projesi kapsamında hangi çalışmalar yürütülmektedir? Söz konusu çalışmalardan tamamlanmış olanları açıklar mısınız?

Bolaman Nehri Havzası Projesi kapsamında küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Söz konusu çalışmaların tamamlanmış olanlarını açıklar mısınız?

Bolaman Nehri Havzası Projesi kapsamında doğal felaketlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için yürütülen çalışmalar için bugüne kadar yapılan harcamaların miktarını ve harcama kalemlerini açıklar mısınız?

Bolaman Nehri Havzası Projesi uygulama alanında doğal afetlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele için yürütülen çalışmaların tamamlanacağı tarihi açıklar mısınız?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında bilgi istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında bilgi istedi - Son Dakika
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