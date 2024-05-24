CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emeklilere yapılan indirimi yetersiz buldu - Son Dakika
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emeklilere yapılan indirimi yetersiz buldu

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emeklilere yapılan indirimi yetersiz buldu

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emeklilere yapılan yüzde 15 indirimi yetersiz bulduğunu belirterek tepki gösterdi. Yücel, emeklilere sosyal tesislerde yapılan indirimin, emekli vatandaşların yaşam mücadelesini hiçe saymak ve normalleştirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, emeklilere tatil fırsatı olarak sunulan KYK yurtlarının da yetersiz olduğunu belirten Yücel, emeklilere insan onuruna yaraşır yaşam koşulları sunulması gerektiğini vurguladı. CHP'nin 26 Mayıs'ta Ankara'da yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne de değinen Yücel, emeklilerin haklı taleplerini dile getirmek için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

24.05.2024 11:05
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirime imkan tanıyan ve 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyi yetersiz bularak tepki gösterdi. Yücel, "Emeklilere sosyal tesislerde yüzde 15 indirim yapmak, emekli vatandaşlarımızın 10 bin lira emekli maaşıyla verdikleri yaşam mücadelesini hiçe saymak ve normalleştirmektir. Sanki emeklilerin tek dertleri sosyal tesislerden indirimli yararlanmakmış gibi, ağızlarına bir parmak bal çalan düzenlemelerle emekli vatandaşlarımızla alay ediyorlar. Hiç utanıp sıkılmadan 2024'ü 'Emekli Yılı' ilan ettiler, sonra da emeklileri 10 bin liralık maaşlarıyla baş başa bıraktılar" dedi.

Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'emekli destekleri' açıklamasını değerlendirdi. CHP'li Yücel, "Emekli desteği diye açıkladıkları şey, sosyal tesislerdeki yüzde 15'lik indirim. Aklımızla dalga geçer gibi uygun olan KYK yurtlarından da emeklilerin 1 ay süreyle yararlanabileceğini söylemiş. Nedir şimdi bu? Emeklilere tatil fırsatı mı? Sayın Bakan da emeklilerin 10 bin lira ile sadece KYK yurtlarında kalabileceğini kabul etmiş anlaşılan. Emekliye, insan onuruna yaraşır yaşam koşulları sunun dedikçe, aksinde ısrarcılar" dedi.

2024 yılının "Emekli Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yücel, "Sayın Bakan'a açık çağrıda bulunuyoruz; Önce emekli maaşlarını asgari ücret seviyesine çekin sonra da tüm kamu sosyal tesislerinden emeklilerin ücretsiz yararlanmalarını sağlayın" ifadelerine yer verdi.

"Emeklilik bizim ülkemizde çileye dönüşüyor"

AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarına, bir o kadar yanlış sosyal politika kararları da eklenince 22 yıllık AKP iktidarında emeklilik döneminin adeta bir çileye dönüştüğünü belirteren Yücel, şunları kaydetti:

"Emeklilik insanın huzurla geçireceği bir dönemken, bizim ülkemizde çileye dönüşüyor. Oysa sosyal güvenlik sadece çalıştığımız döneme ilişkin bir güvenceyi ifade etmez. Emeklilik dönemini de kapsar. Anayasa'nın 60'ıncı maddesi ile 'Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' düzenlemesi getirilmiştir. Bunun yanında Anayasa'nın başlangıç hükümlerinde 'Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu..' denilmek suretiyle, tüm vatandaşların eşit olduğuna, sosyal adalete ve onurlu bir hayat sürme haklarına vurgu yapılmıştır. Yani emeklilere insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamak sosyal devletin gereğidir. 2008 yılında AKP'nin sözde reform adı altında Meclise sunduğu yasa ile emeklilik yaşı yükseltilmiş, emekli aylık bağlama oranları düşürülmüş, emekli aylığına hak kazanma koşulları ağırlaştırılmıştır. İktidarın yanlış ekonomi ve sosyal politikaları yüzünden, 22 yıllık AKP iktidarında emeklilik dönemi adeta bir çileye dönüşmüştür."

Deniz Yücel, CHP'nin 26 Mayıs'ta Ankara'da yapacağı Büyük Emekli Mitingi 'ne de değindiği açıklamasında,"Emeklileri yoksullukta eşitleyen iktidara hep birlikte seslenmek, onların haklı taleplerini bir kez daha Tandoğan'dan söylemek için 26 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan emeklilerimizle buluşuyoruz. Enflasyon karşısında eriyen maaşları asgari ücret seviyesine çekilinceye, emeklilerimiz hak ettiklerini alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, emeklilere yapılan indirimi yetersiz buldu - Son Dakika

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