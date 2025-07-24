CHP: Sınav Soruları Sızdı - Son Dakika
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CHP: Sınav Soruları Sızdı

24.07.2025 14:41
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Suat Özçağdaş, LGS sınavında soruların sızdığını belirterek çocukların mağduriyetine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ne tam puan alan öğrencileri ne imam hatip okulu öğrencilerini ne de belirli bir il ya da ilçede bu sınava girmiş olan öğrencileri suçlamadık, hedef göstermedik, eleştirmedik." dedi.

Özçağdaş, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün LGS tercihleri için son gün olduğunu hatırlattı.

Sınava, 963 bin 142 çocuğun, büyük bir emekle hazırlanarak 15 Haziran'da girdiğini kaydeden Özçağdaş, "Sınav devam ederken sözel sorularının kitapçığının watsapp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Suat Özçağdaş, kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, hiçbir spekülatif bilgiyi paylaşmadıklarını, hiçbir toplum kesimine ve okul türüne yönelik bir açıklama yapmadıklarını, tam tersine bunların yapılmaması gerektiğini dile getirdiklerini belirterek, "Ne tam puan alan öğrencileri ne imam hatip okulu öğrencilerini ne de belirli bir il ya da ilçede bu sınava girmiş olan öğrencileri suçlamadık, hedef göstermedik, eleştirmedik." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının, CHP'nin bu tutumuna rağmen sanal açıklamalara sanal cevaplar verdiğini aktaran Özçağdaş, "Çocuklarımız bir sınava girdiler. Bu sınav iki oturumdan oluşan tek bir sınav, sözel ve sayısal. Birisi 75 dakika, birisi 80 dakika sürüyor. Çocuklarımız birincisini tamamladıktan sonra ama sınav daha tam bitmeden aynı sınav devam ederken sözel soruları ortalığa saçıldı." sözlerini sarf etti.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamada, sözel sorularının sınavın sözel bölümü tamamlandıktan sonra yayımlandığı için bir sorun teşkil etmeyeceğini bildirdiğini, ancak gerçeklerin böyle olmadığını savundu.

Türkiye'nin milli eğitim sisteminin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyen Özçağdaş, "LGS ile ilgili yaşanan ortadadır. Sorular sızmıştır. Ne zaman sızdığı bilinmemektedir. Hem sözel hem de sayısal sorular ortada dolaşmıştır ve maalesef 1 milyon çocuğumuz, yaklaşık 10 milyon yakınları büyük bir kaygı içerisindedirler." iddiasında bulundu.

Çocuklar için mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Özçağdaş, sınav sorularının sızdırılmış olmasına karşı Cumhuriyet savcılıklarının bir soruşturma açacağını umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Suat Özçağdaş, istanbul, Politika, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP: Sınav Soruları Sızdı - Son Dakika

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