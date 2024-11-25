CHP Sözcüsü Yücel\'den Bakan Tekin\'e Sert Yanıt

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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanlıktan belediyelere gönderilen kreş yazısına ilişkin, "Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz. Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın. Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelere ve 81 ilin valiliklerine belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin bir uyarı yazısı gönderdi. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yücel, şunları söyledi:

"En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş. Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor. O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor.

Sen, ÇEDES dayatmasıyla sınıflara maket mezar dikip ağıt yaktırırsın, biz çocuklara gülmeyi, şarkı söylemeyi, hayatı öğretiriz. Sen, öğrencilere vatan hainlerinin mezarını temizletirsin, biz çevreyi korumayı öğretiriz. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz. Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın. Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın."