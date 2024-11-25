CHP Sözcüsü Yücel'den Bakan Tekin'e Sert Yanıt - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel'den Bakan Tekin'e Sert Yanıt

CHP Sözcüsü Yücel\'den Bakan Tekin\'e Sert Yanıt

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yusuf Tekin'in CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatma girişimine sert tepki gösterdi. Yücel, kreşlerin çalışan aileler için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Tekin'in amacının laik eğitimi engellemek olduğunu savundu.

25.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanlıktan belediyelere gönderilen kreş yazısına ilişkin, "Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz. Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın. Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelere ve 81 ilin valiliklerine belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin bir uyarı yazısı gönderdi. CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yücel, şunları söyledi:

"En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş. Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor. O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor.

Sen, ÇEDES dayatmasıyla sınıflara maket mezar dikip ağıt yaktırırsın, biz çocuklara gülmeyi, şarkı söylemeyi, hayatı öğretiriz. Sen, öğrencilere vatan hainlerinin mezarını temizletirsin, biz çevreyi korumayı öğretiriz. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz. Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın. Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yusuf Tekin, Deniz Yücel, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel'den Bakan Tekin'e Sert Yanıt - Son Dakika

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