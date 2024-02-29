Amasya'nın Taşova ilçesinde CHP Seçim Bürosu açıldı - Son Dakika
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Amasya'nın Taşova ilçesinde CHP Seçim Bürosu açıldı

Amasya\'nın Taşova ilçesinde CHP Seçim Bürosu açıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Taşova Belediye Başkan adayı Ömer Özalp, açılış töreninde yaptığı konuşmada Taşova'yı ortak akıl ile yöneteceklerini belirtti. Törene CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve partililer katıldı.

29.02.2024 16:48
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim Bürosu'nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan, Taşova Belediye Başkan adayı Ömer Özalp, Taşova'yı ortak akıl ile yöneteceklerini söyledi.

Özalp, göreve geldiklerinde Taşova'nın kalkınmasında, yapılacak yatırımları ortak akıl ve kent konseyi ile vatandaşların kararı ve önerileri ile hayata geçireceklerini ifade etti.

Törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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