CHP Tekstil Sektörü İçin TBMM'de Araştırma Talep Etti - Son Dakika
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CHP Tekstil Sektörü İçin TBMM'de Araştırma Talep Etti

04.06.2025 12:41
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Gülcan Kış, tekstil sektöründeki kriz ve istihdam kaybıyla ilgili TBMM'de araştırma önergesi sundu.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan istihdam kaybı, üretim daralması ve ekonomik krizi TBMM gündemine taşıdı. Kış, sektörün sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti. Kış, "Sektörün desteklenmesi için acil önlemler alınmalı; aksi halde, sosyal ve ekonomik kayıpların önü alınamaz hale gelecektir" dedi.

Türkiye'nin üretim ve ihracat ekonomisinin temel taşlarından biri olan tekstil ve hazır giyim sektörü, derinleşen ekonomik krizle birlikte ciddi bir darboğaza sürüklenirken, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış sektörün içinde bulunduğu sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kış, sektörün mevcut durumunun tüm yönleriyle araştırılması, yaşanan krizlerin nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde Kış, sektörün stratejik önemine vurgu yaparak, yaşanan krizin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal boyutlarının da bulunduğuna dikkati çekti.

"Üretim Dışa Kayıyor, İstihdam Eriyor"

Araştırma önergesinin gerekçesinde, tekstil ve hazır giyim sektöründe son üç yılda yaklaşık 300 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını belirten Kış, sadece 2023 yılı sonunda bile sektördeki çalışan sayısının 1 milyon 24 binden 959 bine düştüğüne dikkat çekti. Kış, bu tabloyu "Ekonomik krizle sınırlı kalmayan, aynı zamanda sosyal riskler doğuran bir çöküş" olarak değerlendirdi.

"Üretim Maliyetleri Yükseldi, Rekabet Gücü Azaldı"

Kış, döviz kurundaki düşük artışa rağmen, yüksek enflasyon ve artan işçilik maliyetleri nedeniyle üretim maliyetlerinin dramatik biçimde yükseldiğini, bunun da sektörün uluslararası rekabetçiliğini ciddi biçimde zayıflattığını vurgulayarak, "2022-2024 döneminde resmi enflasyon yüzde 138, asgari ücret yüzde 249 artarken, döviz kuru sadece yüzde 101 yükseldi. Bu, dolar bazında üretim maliyetlerinde yüzde 27 oranında bir artış anlamına geliyor" dedi. Kış, bu tablonun ihracat pazarlarında Türkiye'nin rekabet gücünü aşındırdığını kaydetti.

"Anadolu'da Sosyal Riskler Derinleşiyor"

Kış, üretim tesislerinin başta Mısır düşük maliyetli ülkelere kaydığını ve bu durumun Anadolu'da emek yoğun bölgelerde ekonomik ve sosyal sorunlara neden olduğunu belirtti. Kış, "İhracattaki daralma, fabrikaların kapanması ve artan işsizlik, özellikle Anadolu'da gelir kaybı ve sosyal huzursuzluk riskini büyütüyor" ifadelerini kullandı.

"Sektörün Sorunları Bütüncül Bir Yaklaşımla Ele Alınmalı"

Hazır giyim ve tekstil sektörünün yaşadığı kriz nedeniyle ihracatta da gerileme yaşandığına dikkati çeken Kış, 2024 yılında hazır giyim ihracatının yüzde 6,9, tekstil ve hammaddeler ihracatının ise binde 6 oranında düştüğünü belirtti. Bu verilerin, sektörün hızlı müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ifade etti. Kış, sektörün mevcut durumunun sadece verilere bakılarak değil; konunun tüm paydaşlarının, sektör temsilcilerinin ve uzmanların görüşlerine başvurularak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kış, "Bu sektör ülkemizin üretim gücü, dış ticaret dengesi ve istihdam kaynağıdır. Krizin boyutları dikkate alındığında TBMM çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulması zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

"Emeğin ve Alın Terinin Sektörü Yalnız Bırakılamaz"

Kış, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyim sektörü, bu ülkenin emeği, alın teri ve ihracat gücüdür. İstihdam kaybı, üretim daralması ve dışa kayan yatırımlarla büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Sektörün desteklenmesi için acil önlemler alınmalı; aksi halde, sosyal ve ekonomik kayıpların önü alınamaz hale gelecektir."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Tekstil Sektörü İçin TBMM'de Araştırma Talep Etti - Son Dakika

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