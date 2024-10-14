Cibaliya'da Gıda Dağıtım Merkezine Saldırı

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine düzenlediği topçu saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, Cibaliya'da bir un dağıtım merkezi önünde bekleyen çoğunluğu kadın ve yaşlı onlarca Filistinliyi vurdu.

Sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve diğer birçok bölgeyi sıkı abluka altında tutan İsrail ordusunun, ilk yardım ekiplerinin bölgedeki ölü ve yaralılara ulaşmasına izin vermediği aktarıldı.

İsrail ordusu 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun saldırılarını sürdürüyor.