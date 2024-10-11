Cibaliya Mülteci Kampı'nda Kriz

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar dolayısıyla binlerce kişinin oradaki Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldığını bildirdi.

MSF, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılar dolayısıyla X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail'in bölgeye saldırmasıyla binlerce kişi Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldı." ifadeleri kullanıldı.

MSF personeli 5 kişinin de kampta olduğu bildirilen paylaşımda, bu kişilerin hayatlarından endişe edildiği kaydedildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF Proje Koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimsenin içeri girmesine veya dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Bunu deneyen herkes vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de kampın boşaltılmasını talep ettiği hatırlatılan paylaşımda, bu esnada bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in insanların güvenli şekilde bölgeyi terk etmesini engellediği bildirildi.

Paylaşımda, İsrail'in zorla yerinden etmelere son vermesi ve Gazze'deki insanlara yönelik saldırılarını durdurması çağırısı yapıldı.

-? ?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.