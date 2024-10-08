Cibaliye'de İsrail Saldırısı: 13 Ölü

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GAZZE, 8 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastanede tedavi gören yaralı bir adam, 7 Ekim 2024.

İsrail, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Kamer istasyonu bölgesine saldırı düzenledi. Xinhua'ya konuşan kaynaklar, en az 13 Filistinlinin bu saldırılarda hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Abdul Rahman Salama/Xinhua)