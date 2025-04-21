Çiftçi Borçları 940 Milyara Ulaştı - Son Dakika
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Çiftçi Borçları 940 Milyara Ulaştı

CHP'li Barut, çiftçi borcunun 2002'den beri 208 kat arttığını ve çiftçilerin icralık olduğunu belirtti.

21.04.2025 12:44
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "2002 yılında çiftçilerimizin 4.5 milyar lira olan borcu, bugün itibariyle 940 milyar liraya fırladı, yani tam 208 kat arttı. Çiftçinin ineğinden traktörüne, tarlasından bahçesine her şeyi icralık oldu. Hem bitkisel hem hayvansal üretimi bitirdiler" dedi.

Ayhan Barut, Türkiye'de 2002 yılında 4.5 milyar lira olan çiftçi borcunun, 208 kat artışla 940 milyar liraya fırladığını, icra ve borç batağına saplanan çiftçinin ocağınını söndüğünü söyledi.

AK Parti'nin Yozgat mitingine traktörleriyle katılan çiftçiler üzerinden algı oyunlarına giriştiğini ileri süren Barut, "O traktörlere çiftçimiz mazot koyup tarlasını süremiyor. Niye? Çünkü 2002 yılında 2 lira bile olmayan mazotun fiyatı şimdi 48 liraya dayandı. Tarımı bitirip çiftçiyi yok edenler utanacakları yerde hala sütten çıkmış ak kaşık gibi üste çıkmaya çalışıyor. Yılda 3, 3.5 milyar litre mazot kullanan çiftçinin cebinden elinizi çekin" dedi.

"Acı gerçek tokat gibi çarptı"

Barut, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve halk iradesine sahip çıkmak için Yozgat'ta düzenlenen mitinge traktörleriyle katılan çiftçilerin AK Parti'yi sarstığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak 2023'te litre başına 22,61 TL olan motorin fiyatı Şubat 2024'te yüzde 88 artışla ortalama 42,53 TL'ye yükseldi. Tüm dünyada akaryakıt fiyatları düşerken ülkemizde mazotun fiyatı 48 lirayı buldu. Sadece iki senede yüzde 100'ün üzerinde mazot fiyatları artarken, 2003 yılında 2 liranın altında olan mazotun 48 liraya dayanmasına, 1.5 lira seviyesindeki Doların 38 lirayı aşmasına nasıl sessiz kalalım? Yozgatlı çiftçiler acı gerçeği tokat gibi iktidarın yüzüne çarptı.

Yozgat mitingine çiftçilerimiz traktörleriyle katılıp damga vurunca iktidar ve yandaşları ne yapacağını şaşırdı. Çiftçilerin traktörleri üzerinden algı operasyonlarına girişip gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Çiftçinin belini öyle büktüler ki, eğer icralık değilse çiftçi traktörünü evinin önüne çekti, tarlası ve bahçesi için kullanamıyor. Çünkü maliyet yükü ocakları söndürdü. 2003 yılında 2.8 milyon olan çiftçi sayısı, bugün 2 milyona kadar indi. 2002 yılında çiftçilerimizin 4.5 milyar lira olan borcu, bugün itibariyle 940 milyar liraya fırladı, yani tam 208 kat arttı. Çiftçinin ineğinden traktörüne, tarlasından bahçesine her şeyi icralık oldu. Hem bitkisel hem hayvansal üretimi bitirdiler. Ekonomiyi batıran, ülkeyi derin bir siyasi ve ekonomik krize sokan AKP iktidarı, çiftçinin sorununa çözüm üretmiyor. Üretenden yana, üreteni destekleyerek, planlı, sürdürülebilir, ulusal bir tarım politikası belirleyip harekete geçmekten başka çare yok. Bu bezirganlar gidecek, çiftçinin ve halkın yüzü gülecek."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiftçi Borçları 940 Milyara Ulaştı - Son Dakika

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