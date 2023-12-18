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Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları 2 Ocak 2024'te Son Bulacak - Son Dakika
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Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları 2 Ocak 2024'te Son Bulacak

Edirne Tarım Orman Müdürlüğü, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını tamamlamalarını istedi. Başvurular e-devlet veya tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla ilgili eğitim verdi. Öğrencilere bilgiler aktarıldı ve boyama kitabı hediye edildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları 2 Ocak 2024\'te Son Bulacak
18.12.2023 - 09:03,
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Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek.

Edirne Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını tamamlamaları istendi.

Başvurular e-devlet üzerinden ya da tarım ve orman müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor.

Jandarmadan öğrencilere eğitim

Edirne'de jandarma ekipleri öğrencilere zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla ilgili eğitim verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü Elmalı İlkokulunda öğrencilere bir araya jandarma ekipleri, zararlı alışkanlıklardan korunma ve 112 ihbar hattının doğru kullanımıyla bilgiler verdi.

Öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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E-Devlet, Edirne, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuruları 2 Ocak 2024'te Son Bulacak - Son Dakika
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