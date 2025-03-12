Çiftçilere Gübre ve Tohum Desteği - Son Dakika
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Çiftçilere Gübre ve Tohum Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2500 çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağlayacak.

12.03.2025 15:16
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere, yem bitkisi tohumu ve gübre desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye 750 ton gübre ile 120 ton dane ve silajlık mısır tohumu desteği verilecek.

Kent genelinde yürütülecek projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, 1 paket dane mısır tohumu desteğinden yararlanabilmesi için 7 dekar alana sahip olmaları gerekiyor.

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını "2025 Çiftçi Kayıt Sistemi" belgesiyle İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde 12- 21 Mart tarihlerinde Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasına, Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçesinde 20-21 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binasına, Kandıra ilçesinde 12-21 Mart tarihlerinde Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasına, Karamürsel ilçesinde ise 13- 14 Mart'ta Karamürsel KO-MEK binasına yapabilecek.

Başiskele'de down sendromlulara fotoğrafçılık eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), down sendromlulara "mobil fotoğrafçılık" kursu verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Belediyesi, Başiskele Kent Konseyi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği işbirliğinde "+1 Kromozom Hiçbir Şeye Engel Değildir" sloganıyla 2 gün süren mobil eğitim verildi.

Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, down sendromluların sanatsal ifadelerini desteklemek, yaratıcılıklarını ve görsel becerilerini geliştirerek sosyal farkındalıklarını artırmak amacıyla görsel bilgi kullanıldı.

Daha sonra Fotoğraf Teknolojileri Müzesi'ni gezen down sendromlular, Döngel Millet Bahçesi ve Başiskele sahilinde denizi ve doğayı fotoğraflayarak eğitimlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden dezavantajlı vatandaşlara destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca verilen hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin barınma, yemek, sosyal, psikolojik, fiziksel ve öz bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Doğu Kışla Gündüz Bakımevi sorumlusu Hakan Kılıç, bakımevlerinde öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra çay, sosyal aktiviteler ve kişisel bakım hizmetleri de sunduklarını kaydetti.

Bakımevinde, vatandaşlara sadece fiziksel değil, psikolojik destek de sağladıklarını dile getiren Kılıç, "Sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar açık olan merkezimizde, vatandaşlarımız sıcak çayını içebilir, televizyon izleyebilir, kitap okuyabilir veya langırt oynayabilir. Hedefimiz insana değer katmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kocaeli, Mısır, Tarım, Son Dakika

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