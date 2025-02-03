Çiftlik Bank Davası'nda Karar Duruşması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftlik Bank Davası'nda Karar Duruşması Başladı

Çiftlik Bank Davası\'nda Karar Duruşması Başladı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve 20 sanık, Çiftlik Bank dolandırıcılık davasında son sözlerini söyledi. Dava sürecinde 4 bin 414 mağdur mağduriyet yaşadı. Mahkeme, karar için duruşmaya ara verdi.

03.02.2025 14:57  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'TOSUNCUK' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı. Son sözü sorulan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın "Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. 4 binden fazla mağdurun bulunduğu Çiftlik Bank davasında kararın açıklanması için duruşmaya saat 15.00'e kadar ara verildi.

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dosyadan yargılandığı davanın karar duruşmasının görülmesine sabah saatlerinde başlandı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın 'Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere, 'Suç örgütü kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından cezalandırılmaları talep edilen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

'DOLANDIRMA AMACIM YOKTU'

Tutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, "Yazılı savunmam oldu detaylı şekilde. Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu. Devlet mal varlığıma el koyduğu için zararları ödeyemedim. El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir. Tutuklu Sanık Fatih Aydın ise savunmasında, "Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık Osman Naim Kaya ise savunmasında, "Hiçbir şekilde firar ve kaçak durumda olmadım. Ben mahkemenin orada da burada da tahliye olduğumda dolayısıyla Mehmet Aydın ile internet aracılığıyla tanıştım. Mehmet Aydın'ın Türkiye'deki işleriyle alakam yoktur. Emir alışverişim olmadı. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuklu Sanık Havva Özay ise, "Başkanım örgütle alakam yoktur. Hesabıma gelen paralar kumarhaneden gelmiştir. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

'ÇİFTİK BANK'TA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIMDA ÖĞRENCİYDİM'

Tutuklu sanık Koray Hasgül ise SEGBİS sistemiyle katıldığı duruşmada savunma yaptı. Hasgül savunmasında "Sayın hakim Çiftlik Bank'ta çalışmaya başladığımda öğrenciydim. Para kazanmak için girmiştim. Ben kendi dahilimde ve irademle hareket etmedim. Talimatla hareket ettim. Kişilerin maaşlarını ödemede yardımcı oldum. Hesabıma da maaşım haricinde bir kuruş para geçmemiştir. Önce tahliyemi sonra beratimi talep ediyorum" dedi.Bir önceki celsede tahliye edilen Cafer Çolak savunmasında, "Dün geceden beri yazıyorlar. "Ben yarın mahkemedeyim benim vicdanım rahat" dedim. Benim hayatım yok. Psikolojim bozuldu. Çocuğuma vakit ayıramıyorum. Evime ekmek götüreceğim. Benim ailemde karakola giden insan yok ben içeri girdim beraatimi istiyorum" dedi.

'HERHANGİ BİR YALAN BEYANDA BULUNMADIM'

Karar açıklanmadan önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, "Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum" derken, Fatih Aydın ise, "Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum." cümlelerini kullandı. Osman Naim Kaya ise, "Beraatimi talep ediyorum" derken, Havva Özay ise, "Örgütle hiçbir alakam yoktur beratimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için saat 15.00'e kadar duruşmaya ara verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank davasına ait 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep edilmişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Eylül 2023'te görülen duruşmada 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Mehmet Aydın, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Politika, Mahkeme, Ekonomi, Finans, Güncel, Aydın, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftlik Bank Davası'nda Karar Duruşması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftlik Bank Davası'nda Karar Duruşması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.