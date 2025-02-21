Çığ Yola Düştü, Ulaşım Yeniden Açıldı

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Yüksekova- Esendere kara yoluna çığ düştü

HAKKARİ - Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Yüksekova-Esendere kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yüksekova-Esendere kara yoluna Kısıklı köyü yakınlarında çığ düştü. Çığdan dolayı çok sayıda aracın mahsur kaldığı yolun yeniden açılması için harekete geçen Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, zorlu bir çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.