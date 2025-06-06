Çiğli Belediyesi'nden Kurban Denetimlerine Önem

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Kurban Komisyonu ekipleri, Kurban Bayramı'nın birinci gününde vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için kurban satış ve kesim alanlarında denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Kurban Komisyonu ekipleri, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında denetim yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, kurban pazarlarında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, kesim alanlarının uygunluğunu ve satıcıların belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda hijyen ve çevre temizliği konularına özel önem verildi.

Yetkililer, pazar yerlerinin genel düzenini de inceleyerek ihtiyaçları belirliyor. Kesim noktalarında hijyen koşullarının sağlanması için düzenli kontroller yapılarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmesi hedefleniyor.

"Düzen ve hijyen önceliğimiz"

Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmanın yaşandığı en özel günlerden biri olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Vatandaşlarımızın huzur içinde bayram geçirebilmesi bizim önceliğimiz. Ekiplerimiz bayram süresince sahada olacak. Hem vatandaşların, hem satıcıların hem de hayvanların sağlığı için tüm kurallara uyulması büyük önem taşıyor. Komşularımızın hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda bu süreci geçirmesi için tüm detayları titizlikle inceliyoruz. Denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceği ve kurallara uymayan kişi ya da işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını da buradan hatırlatmak isterim" dedi.