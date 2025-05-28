İzmir'in Çiğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, aynı aileden 3 kişi silahla, 1 çocuk darp sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta, iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, aynı aileden A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve baba A.Ü. (41) tabancayla, oğlu C.A.Ü. (13) ise darp neticesinde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili şüpheli B.Ş. (48), gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çiğli'de Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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