Çıldır Gölü Donmayı Bekliyor - Son Dakika
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Çıldır Gölü Donmayı Bekliyor

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Ardahan'daki Çıldır Gölü'nün donmaması, turizmcileri olumsuz etkiliyor. Fırtına buzları kırdı.

17.12.2024 09:38
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Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyorlar

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde turizmciler, Çıldır Gölü'nün donmasını bekliyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, yüzeyindeki buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla atlı kızaklarla gezintiye çıkılan Çıldır Gölü yıl sonuna gelinmesine rağmen halen donmadı. Gölün henüz donmaması, atlı kızakçılar, Eskimo usulü avlanan balıkçılar ve göl kıyısındaki işletmeleri olumsuz etkiliyor.

Göl kıyısında restoran işleten Canılgın Uzunkaya, sabah saatlerinde Çıldır Gölü'nün buz tutarak tamamen donduğunu fakat şiddetli fırtına nedeniyle buzların kırıldığını söyledi. Uzunkaya, "Sabah itibariyle Çıldır Gölü donmuştu fakat şiddetli fırtınanın etkisiyle buzlar çözüldü. Fırtına durduğu an her an göl donabilir. Şu an şiddetli fırtına etkili ve kırılan buzları kenara taşıdı" dedi.

Bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alan ve kışın yüzeyinin donmasının ardından atlı kızak gezintisi ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği göl, turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA

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