CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi

CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa\'da Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla CİMER kullanıcılarına yönelik, Şanlıurfa'da 'CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, CİMER'in kuruluş süreci anlatıldı ve başvuru sayısının artış gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, CİMER'in ihbar aracı olarak kullanılmasının önüne geçildiği ve kullanıcıların hassas bir yaklaşımla başvurulara cevap vermesi gerektiği vurgulandı.

21.02.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla CİMER kullanıcılarına yönelik, Şanlıurfa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, CİMER'in kuruluş sürecini anlattı.

Yıllık başvuru sayısının her geçen sene daha da artış gösterdiğini aktaran Ersoy, "Bunun birçok sebebi var. Geçen senenin asıl sebebi malumunuz maalesef yaşamış olduğumuz depremden kaynaklıydı. 7 milyon 650 bine yakın başvuru aldık. Bunun çeşitli sebeplerinden bir tanesi de yeni hükümet sistemi açıkçası. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle beraber vatandaşlarımızın doğrudan başvuru yapmak istediği yer, aklına ilk gelen, herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman, bir talep olduğu zaman, aklına ilk gelen yer CİMER olduğu için başvuru sayımızın artış gösterdiğini görüyoruz." diye konuştu.

CİMER'in bir ihbar aracı olarak kullanılmasının önüne geçtiklerine dikkati çeken Ersoy, "Bununla alakalı hukuki düzenlemeyi yaptık. Yani artık vatandaşın bir ihbarı söz konusu olduğunda, suç duyurusu yapmak istediği zaman buna imkan tanımıyoruz. Bunun da hem sistemsel hem teknik anlamda düzenlemesini yaptık. 2022 senesinde hukuki altyapısını oluşturduk. Yaklaşık 2 senedir CİMER'e artık ihbar başvurusu almıyoruz." dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise modern devletlerin ve vatandaşına kıymet veren devlet yönetimlerinin iletişime de önem verdiğini, CİMER'in de bu özelliğinin olduğunu belirtti.

CİMER kullanıcısı olarak yetkilendirilmiş kamu personelinin olabildiğince hassas bir yaklaşımla gelen her başvuruya ilgi göstererek en kısa sürede cevap vermesini isteyen Şıldak, "Yaptığınız görev hukuken önemli olduğu kadar vicdanen de önem taşıyor. Unutmamak gerekir ki ülkemiz her geçen gün gelişen yapısıyla modern yönetim anlayışıyla her gün kendisini yenilemektedir. Bu yenileşmede sizin de katkınız olsun. Kendimizi bu eğitimle yenileyelim. Her hizmet içi eğitimin interaktif bir etkisi vardır." ifadelerini kullandı.

Eğitime, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, kurum müdürleri ve kamu personeli katıldı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement