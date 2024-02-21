CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa\'da Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla CİMER kullanıcılarına yönelik, Şanlıurfa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, CİMER'in kuruluş sürecini anlattı.
Yıllık başvuru sayısının her geçen sene daha da artış gösterdiğini aktaran Ersoy, "Bunun birçok sebebi var. Geçen senenin asıl sebebi malumunuz maalesef yaşamış olduğumuz depremden kaynaklıydı. 7 milyon 650 bine yakın başvuru aldık. Bunun çeşitli sebeplerinden bir tanesi de yeni hükümet sistemi açıkçası. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle beraber vatandaşlarımızın doğrudan başvuru yapmak istediği yer, aklına ilk gelen, herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman, bir talep olduğu zaman, aklına ilk gelen yer CİMER olduğu için başvuru sayımızın artış gösterdiğini görüyoruz." diye konuştu.
CİMER'in bir ihbar aracı olarak kullanılmasının önüne geçtiklerine dikkati çeken Ersoy, "Bununla alakalı hukuki düzenlemeyi yaptık. Yani artık vatandaşın bir ihbarı söz konusu olduğunda, suç duyurusu yapmak istediği zaman buna imkan tanımıyoruz. Bunun da hem sistemsel hem teknik anlamda düzenlemesini yaptık. 2022 senesinde hukuki altyapısını oluşturduk. Yaklaşık 2 senedir CİMER'e artık ihbar başvurusu almıyoruz." dedi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise modern devletlerin ve vatandaşına kıymet veren devlet yönetimlerinin iletişime de önem verdiğini, CİMER'in de bu özelliğinin olduğunu belirtti.
CİMER kullanıcısı olarak yetkilendirilmiş kamu personelinin olabildiğince hassas bir yaklaşımla gelen her başvuruya ilgi göstererek en kısa sürede cevap vermesini isteyen Şıldak, "Yaptığınız görev hukuken önemli olduğu kadar vicdanen de önem taşıyor. Unutmamak gerekir ki ülkemiz her geçen gün gelişen yapısıyla modern yönetim anlayışıyla her gün kendisini yenilemektedir. Bu yenileşmede sizin de katkınız olsun. Kendimizi bu eğitimle yenileyelim. Her hizmet içi eğitimin interaktif bir etkisi vardır." ifadelerini kullandı.
Eğitime, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, kurum müdürleri ve kamu personeli katıldı.
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